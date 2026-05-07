「すごく温かい時間」女性YouTuber、息子2人との家族ショット公開「旦那さんめっちゃ幸せそうな顔してる」
YouTuberで元ヴァンゆんのゆんさんは5月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。子どもの日の家族ショットを披露しました。
【写真】ゆん＆シルクの家族ショット
また、「コルクくんもすっかりお兄ちゃんしてくれてて 弟が可愛くて仕方ないのか、ママよりも先に スプーンを持って離乳食をお口にあーん してくれたりします」と、兄の様子をほほ笑ましく報告しています。
ファンからは、「ふたりとも大きくなるんだよー！優しく育っていて素敵」「ご飯も美味しそう」「幸せいっぱいおすそ分けしてもらってる気分だよ」「すごく温かい時間ですね」「旦那さんめっちゃ幸せそうな顔してる」「今日という日は幸せなお知らせにホッコリしてしまいます」「ゆんちゃんの料理見ているとこちらまでお腹減ってきちゃった〜」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】ゆん＆シルクの家族ショット
「幸せなお知らせにホッコリ」ゆんさんは「今年もやってきた、こどもの日 次男チルクくんの初節句もお祝いしました」とつづり、4枚の写真を投稿。息子たちの節句祝いの様子を披露しています。1枚目は鎧飾りや鯉のぼりの飾りをバックに、夫でYouTuberのシルクさんと息子たちとの家族ショットです。
ファンからは、「ふたりとも大きくなるんだよー！優しく育っていて素敵」「ご飯も美味しそう」「幸せいっぱいおすそ分けしてもらってる気分だよ」「すごく温かい時間ですね」「旦那さんめっちゃ幸せそうな顔してる」「今日という日は幸せなお知らせにホッコリしてしまいます」「ゆんちゃんの料理見ているとこちらまでお腹減ってきちゃった〜」との声が寄せられました。
子育ての様子も披露自身のXで子育ての様子やプライベートなどをたびたび公開しているゆんさん。4月26日の投稿では「【生後5ヶ月】チルクはじめての離乳食で爆食い！」とつづり、自身の公式YouTubeチャンネルを紹介しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)