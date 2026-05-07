相武紗季、子育ての葛藤を告白「長男を生んだその日から」【第18回ベストマザー賞】
【モデルプレス＝2026/05/07】女優の相武紗季が7日、都内で開催された第18回ベストマザー賞授賞式に出席。子育ての悩みを吐露する場面があった。
【写真】相武紗季、美デコルテ輝くキャミ姿
相武は「長男を生んだその日から、突然母親になって。それ以来、毎日悩んで葛藤して、そして愛に溢れて楽しい毎日を思い出したときに、自分でひるんでちゃダメだなって。毎日楽しかった日々を、自分は楽しいし子どもも楽しかったらいいなっていう、そういう気持ちに変えて、この場に胸を張って立ちたいなと思って、今日は伺いました」とコメント。「突然母親になって、その時から毎日毎日悩む日々は変わらず、あっという間に一日が終わる生活を、ずっと続けています。2歳になったら2歳の悩みがあり、4歳になったら4歳の悩みがあり、5歳6歳…どんどん大きくなっても、毎日毎日悩みは変わっていって不安になって。今日がうまくいったなと思ったら、次の日がうまくいかなかったり。不安にさいなまれる日もたくさんありますが、その分充実していて、思い出せないほどあっという間に日々が過ぎていくんだなっていうのを実感しています」と語った。
また相武は「その日その日はとても大変で、1人で過ごしていた頃より1日がとても長く感じる日もありますし、孤独を感じてその日の夜がすごく長く感じる夜もあるんですが、こうして子育ての日々を思い出すと、本当に一瞬であっという間に過ぎてしまうものなんだなっていうのを、改めて感じています」と発言。そして「自分が不安になった時、いつも周りのお母さんとか、道を歩いているお母さんたちを見て、この人たちも頑張っているんだから自分も頑張ろうって、そういう気持ち、そういうエールをお互い送り合っているような気持ちになって過ごしています。それは今までもそうですし、これからも変わらないんだろうなって思います。ここにこうして立たせていただいて、改めて世の中のすべてのお母さんたちに尊敬を感じていますし、私もその中の一人として、これからも子どもたちに惜しみない愛を注いで、子どもたちが大きくなったときに、ベストマザーだと子供たちから言ってもらえるように、毎日過ごしていきたいなと思います」と話していた。
受賞を誰かに伝えたか問われた相武は「子どもたちに一番最初に。本当に私でいいのかな？という不安があるときに、子供たちに聞きました」とコメント。「娘はよく分かっていなかったんですけど、息子は『こんなにたくさん怒るママでも、ベストマザーってもらえるのかって、確認したほうがいいんじゃないか』って、すごく不安そうに言われて（笑）。『ちょっとお母さんも確認してみるね』と言って、考えたんですけど（笑）」と言い、「不安はあるんですけど、どんな方でも胸を張ってお母さんって言いたいだろうなって。こうやってお声をかけてもらったからには、胸を張ってここに立ちたいなということを息子に伝えたら、『確認して、いいって言われたら受賞したらいいんじゃない？』というOKをもらえた」と笑顔で明かした。
また、子どもたちが自分と同じ仕事をしたいと言い出したらどうするのか質問されると「自分と『同じ仕事をしたい』って言ったときは、全力で『やめたほうがいいんじゃない？』って止めると思います（笑）。時代も変わってますからね。その時には私からできるアドバイスもほとんどないでしょうし」と返答。それでも「私も16歳でこの道に進むって決めたときに、両親は反対はしたんですけど、否定はしなかったんですね。『その気持ちでまっすぐ進みなさい。何かあったら大丈夫。引き返せるよ』ってずっと言ってくれていたその記憶が、自分の中にも残っているので。間違ったところに進んでいるときは、自分の価値観で『ダメだよ、それはよくないよ』って言ってしまうこともあると思うんですけど、子どもたちに望むことは、自分の足でちゃんと立って、自分の進みたい道を見つけてくれる将来が一番理想かなと思います」と語った。
最後に相武は「かっこいいことをたくさん言わせていただきましたが、普段の私はこんな姿ではありません。今日はメイクをしていただいて、綺麗なお洋服を着てここに立たせていただいておりますが、子育て中の自分っていうのは、自分を振り返ることができないというか。本当に着の身着のまま過ごしていることも多々ありますし、自分に自信がなかったり、自分では解決できない問題に思い悩んで、ずっと解決できなくてもやもやしている日々が、そんな日々がたくさんあります」とコメント。「なのでこれを見てくださっているお母様方にも、『大丈夫。一緒に頑張りましょう！』というエールを送りたいなと思います。私もそんな中の一人として、あがきながらも、それでも母っていう存在は自分の中で偉大だなって。自分の子どもたちに、お母さんって強いな・すごかったなって思ってもらえるような、そんな女性になりたいなと思っているので。これからもたくさん愛情を注いで、自分らしい母親を作っていきたい、（自分らしい）母親になっていきたいなと思っております」と話していた。
相武は2016年5月、一般男性との結婚を発表。2017年10月に第1子を出産し、2020年1月には所属事務所を通じて第2子の妊娠を報告。同年5月に第2子女児の出産を発表した。
同賞は、自分たちの母への感謝、今子育てを頑張っているママたちへの感謝からスタートしたもの。一般のママ・パパ達が「共感」や「好感」を抱いた著名人ママに投票し、その1年間の集計で選出する。この日は相武のほかに南明奈、鮫島彩（元サッカー日本女子代表）、加藤ミリヤ、安藤桃子も受賞し、蓮舫氏 （協会特別顧問、参議院議員）も出席していた。（modelpress編集部）
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【写真】相武紗季、美デコルテ輝くキャミ姿
◆相武紗季、子育ての悩みを吐露
相武は「長男を生んだその日から、突然母親になって。それ以来、毎日悩んで葛藤して、そして愛に溢れて楽しい毎日を思い出したときに、自分でひるんでちゃダメだなって。毎日楽しかった日々を、自分は楽しいし子どもも楽しかったらいいなっていう、そういう気持ちに変えて、この場に胸を張って立ちたいなと思って、今日は伺いました」とコメント。「突然母親になって、その時から毎日毎日悩む日々は変わらず、あっという間に一日が終わる生活を、ずっと続けています。2歳になったら2歳の悩みがあり、4歳になったら4歳の悩みがあり、5歳6歳…どんどん大きくなっても、毎日毎日悩みは変わっていって不安になって。今日がうまくいったなと思ったら、次の日がうまくいかなかったり。不安にさいなまれる日もたくさんありますが、その分充実していて、思い出せないほどあっという間に日々が過ぎていくんだなっていうのを実感しています」と語った。
◆相武紗季、受賞報告に長男が困惑「確認したほうがいいんじゃない」
受賞を誰かに伝えたか問われた相武は「子どもたちに一番最初に。本当に私でいいのかな？という不安があるときに、子供たちに聞きました」とコメント。「娘はよく分かっていなかったんですけど、息子は『こんなにたくさん怒るママでも、ベストマザーってもらえるのかって、確認したほうがいいんじゃないか』って、すごく不安そうに言われて（笑）。『ちょっとお母さんも確認してみるね』と言って、考えたんですけど（笑）」と言い、「不安はあるんですけど、どんな方でも胸を張ってお母さんって言いたいだろうなって。こうやってお声をかけてもらったからには、胸を張ってここに立ちたいなということを息子に伝えたら、『確認して、いいって言われたら受賞したらいいんじゃない？』というOKをもらえた」と笑顔で明かした。
また、子どもたちが自分と同じ仕事をしたいと言い出したらどうするのか質問されると「自分と『同じ仕事をしたい』って言ったときは、全力で『やめたほうがいいんじゃない？』って止めると思います（笑）。時代も変わってますからね。その時には私からできるアドバイスもほとんどないでしょうし」と返答。それでも「私も16歳でこの道に進むって決めたときに、両親は反対はしたんですけど、否定はしなかったんですね。『その気持ちでまっすぐ進みなさい。何かあったら大丈夫。引き返せるよ』ってずっと言ってくれていたその記憶が、自分の中にも残っているので。間違ったところに進んでいるときは、自分の価値観で『ダメだよ、それはよくないよ』って言ってしまうこともあると思うんですけど、子どもたちに望むことは、自分の足でちゃんと立って、自分の進みたい道を見つけてくれる将来が一番理想かなと思います」と語った。
◆相武紗季、全国の母親にエール「大丈夫。一緒に頑張りましょう！」
最後に相武は「かっこいいことをたくさん言わせていただきましたが、普段の私はこんな姿ではありません。今日はメイクをしていただいて、綺麗なお洋服を着てここに立たせていただいておりますが、子育て中の自分っていうのは、自分を振り返ることができないというか。本当に着の身着のまま過ごしていることも多々ありますし、自分に自信がなかったり、自分では解決できない問題に思い悩んで、ずっと解決できなくてもやもやしている日々が、そんな日々がたくさんあります」とコメント。「なのでこれを見てくださっているお母様方にも、『大丈夫。一緒に頑張りましょう！』というエールを送りたいなと思います。私もそんな中の一人として、あがきながらも、それでも母っていう存在は自分の中で偉大だなって。自分の子どもたちに、お母さんって強いな・すごかったなって思ってもらえるような、そんな女性になりたいなと思っているので。これからもたくさん愛情を注いで、自分らしい母親を作っていきたい、（自分らしい）母親になっていきたいなと思っております」と話していた。
相武は2016年5月、一般男性との結婚を発表。2017年10月に第1子を出産し、2020年1月には所属事務所を通じて第2子の妊娠を報告。同年5月に第2子女児の出産を発表した。
◆相武紗季、南明奈ら受賞「ベストマザー賞」
同賞は、自分たちの母への感謝、今子育てを頑張っているママたちへの感謝からスタートしたもの。一般のママ・パパ達が「共感」や「好感」を抱いた著名人ママに投票し、その1年間の集計で選出する。この日は相武のほかに南明奈、鮫島彩（元サッカー日本女子代表）、加藤ミリヤ、安藤桃子も受賞し、蓮舫氏 （協会特別顧問、参議院議員）も出席していた。（modelpress編集部）
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