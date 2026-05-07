『冬ソナ』女優チェ・ジウ（50）、日本旅行を満喫！ビールや串揚げを楽しむ自然体な姿が話題

女優チェ・ジウが、母親と日本旅行を満喫した。

5月7日、チェ・ジウは自身のインスタグラムを更新し、「Mom」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】チェ・ジウ、日本旅行を満喫！

公開された写真には、母親とともに日本旅行を楽しむチェ・ジウの姿が収められている。飲食店でビールを前に幸せそうな表情を浮かべたり、串揚げを手に満面の笑みを見せたりと、多彩な表情でファンの心を癒した。

チェ・ジウは、白のTシャツにデニム、ヴィンテージ感のあるレザージャケットを合わせたカジュアルな装いで観光を満喫。着飾らないナチュラルな姿でありながら、“ジウ姫”らしいオーラと、スラリとしたプロポーションが目を引く。

（写真＝チェ・ジウInstagram）

なお、チェ・ジウは2018年に9歳年下の一般男性と結婚し、2020年5月に45歳で第一子となる娘を出産して話題を集めた。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジウ プロフィール

1975年6月11日生まれ。1994年にテレビ局MBCのオーディションに合格し、本名のチェ・ミヒャンで女優デビュー。翌1995年に芸名をチェ・ジウと改名し、2002年に主演したドラマ『冬のソナタ』で一躍、アジアのトップスターに。日本では“ジウ姫”の愛称で知られ、2006年にはTBSのドラマ『輪舞-ロンド-』で竹ノ内豊とダブル主演。そのほか、日本ではドラマ出演、CM出演多数。2018年3月に9歳年下の一般男性（オンライン・プラットフォームのアプリケーション会社の代表）と電撃結婚したニュースは、日本でも多くのメディアで報じられた。2020年5月16日、第一子となる長女を出産した。