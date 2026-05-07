プロ野球はゴールデンウィーク（ＧＷ）を終え、各球団が３０試合以上を消化した。セ・リーグでは４月２８日から５月６日までの大型連休中の８〜９試合で、３球団が勝ち越し。巨人はリーグ唯一の負け越しとなった。

ＧＷで勝ち越したのは阪神、ヤクルト、広島。阪神は最後の中日３連戦に負け越したが、９連戦を５勝４敗で終えた。この間、高橋遥人投手が２完封。球団６０年ぶりの３試合連続完封で黄金週間を締めた。

好調のヤクルトも貯金１。５月に入っても４勝２敗と下馬評を覆す戦いを続けている。ＧＷ前に１、２位だった阪神とヤクルトが着実に貯金を上乗せしたことで、“２強”と３位の差は連休前の１・５ゲーム差から３・５差に開いた。

順位変動はなかったものの、上位２チームとの差が開く大きな要因となったのは、３位・巨人の３カード連続負け越しだった。広島、阪神、ヤクルトに全て１勝２敗でＧＷは借金３。連休中は大きく勝ち越すチームもなかった中、巨人がセの借金を全て背負う形となった。

４月２６日には両股関節手術から吉川尚輝内野手が復帰し、５月４日にはフリー打撃の打球を受けて離脱していた泉口友汰内野手が再昇格したが、９連戦中は平均得点２・３得点と低迷。苦しい戦いを強いられたものの、先発投手にリフレッシュ休養を与えるなど、長いシーズンを見据えた運用も見せた。

各球団は今後、５カードを戦ったあと、交流戦に入る。阪神とヤクルトが順調に勝ち星を積み重ねる中、“２強”に待ったをかけるチームが現れるかが注目される。

◆ＧＷ中の球団別成績と順位変動

阪 神 ５勝４敗 １位→１位

ヤクルト ５勝４敗 ２位→２位

巨 人 ３勝６敗 ３位→３位

ＤｅＮＡ ４勝４敗１分 ４位→４位

広 島 ４勝３敗１分 ５位→５位

中 日 ４勝４敗 ６位→６位