連休明けの7日は、一気に株価が上昇。しかし、スーパーでは物価高騰への悲鳴が。

【写真を見る】｢徐々に国産･輸入全ての肉の値段が上がるのでは｣ 10年前の倍以上 円安なども影響…価格高騰でスーパー悲鳴

（エフ マルシェ福丸明男代表）

「バナナも円安の影響で徐々に値段が上がっている。数年前は広告の品だと1袋78円で売っていた」

愛知県春日井市のスーパー「エフマルシェ」は、果物、魚、肉など商品の3割ほどが「輸入品」。安さが自慢ですが、3年前ほどから値段がじわじわ上がっていると言います。





「5年、10年前に比べると倍以上の値段に」

（福丸代表）「サーモンもかなり値段が上がっている。確実に円安の影響。最近なかなか手が届きづらい値段になってきた。中東情勢の影響も空輸便があるので（価格高騰に）かかわっている」

連休明けの株価は、一気に値上がり。イランとアメリカの戦闘終結への期待などから、日経平均株価は初の6万3000円台に突入しました。

一方、為替は連休明けも円安圧力が続いています。今、この店で円安の影響を受けている食材が…



（福丸代表）「牛肉の輸入商材」

（松本）「100グラムで298円は、高くないように感じるが…」

（福丸代表）「5年、10年前に比べると倍以上の値段になっている」

農林水産省の調査で、ロースの輸入牛肉は、100グラムあたり424円と2003年の調査開始以来、最も高い値段に。円安に加え、輸入牛の需要が高まっていることも価格高騰の要因とみられています。



（福丸代表）

「お値打ちだから輸入品でたくさん食べようというのがあったが、輸入品の値段もかなり上がってきて、国産と大差がなくなってきた。そんなに値段が変わらないなら、国産にしようというお客さまが増えている」

｢徐々に国産･輸入全ての肉の値段が上がるのでは｣

Q.今後安くなる？

「ならないと思う。徐々に（国産も輸入も）全ての肉の値段が上がると思う」



続く円安に対し、政府・日銀は4月30日、5兆円規模とみられる為替介入を実施。その後、連休中の4日ときのうにも急速に円高に振れる場面があり、市場からは「為替介入」との見方も出ていますが…

（財務省 三村淳財務官 7日）

「特にコメントする必要はないと思います。連休が終わればまた週末も来ますから」



介入の有無にはコメントしませんでした。

（福丸代表）

「値段上がっていくのは仕方ないけれど、ある程度の期間は一定した値段で推移してほしい。経営も苦しくなっていくところだけど、仕入れなどを工夫してお客さまに安く提供していきたい」