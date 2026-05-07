米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」は６日（日本時間７日）、プロボクシングのパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）の最新ランキングを発表。世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が日本人として初めて１位を獲得した。

井上は２日、東京ドームで前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者でＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と対戦。「井上は５万５０００人の観客の前で、世界最高のファイターとしての地位を確固たるものにするパフォーマンスを披露した」と評価され、前回の２位からついに日本人で初めてとなる１位に選ばれた。

２位はヘビー級のオレクサンドル・ウシク（ウクライナ）、３位はスーパーフライ級（５２・１キロ以下）の３団体統一王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（米国／帝拳）。６位だった中谷は井上に敗れたものの、「中盤ラウンドで井上を攻め立て、試合の流れを取り戻そうとした彼の奮闘ぶりは印象的だった」と評価され、「ランキングは７位に後退しただけで、エリートレベルでの実力の高さを証明した」としている。

ＰＦＰは１８階級（ＷＢＡ、ＷＢＣのブリッジャー級を含む）に分けられた体重別競技ながら、全選手が同じ体重で戦ったと仮定して、その強さをランキングしたもの。ＰＦＰは、米国で最も伝統があり、そのオリジナルとされる「ＴＨＥ ＲＩＮＧ（リング誌）」のものが最も価値があるとされており、井上は最近、３度目の１位に返り咲いたばかり。そのほかの主要メディアやボクシング専門メディアでも独自のＰＦＰを制定しており、米国の３大テレビネットワーク「ＣＢＳ」もＰＦＰ１位に井上を選出。「日本ボクシング史上最大のイベントとなった」東京ドーム興行で中谷に判定勝ちし、「歴代屈指のボクサーとしての地位をさらに確固たるものにした」と評価された。

２位はウシク、３位はバム。中谷も終盤の反撃が評価され、９位とトップ１０圏内にとどまった。

また、ボクシングの情報サイト「ＢｏｘＲｅｃ」は同サイト会員の投票によるＰＦＰを制定しており、ここでも井上が１位をキープ。２位はウシク、３位はデービッド・ベナビデス（米国）で、中谷は６位と前回と同じ順位を守った。井上―中谷戦の高いレベルでの戦いぶりがファンにも高い評価を受けたことになる。