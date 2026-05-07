【 冨永愛（43）】約20年ぶりとなる出産を報告「久しぶりの新生児との日々です」（報告全文）
モデル・俳優の冨永愛さん（43）が自身のインスタグラムを更新。第2子を出産したことを発表しました。冨永さんの夫は、俳優・山本一賢さん（40）。冨永さんは、赤ちゃんの足元の写真と共にコメントを投稿しました。
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「皆様へ 無事、出産できましたことをここにご報告します」と書き出した冨永さん。続いて、「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と、43歳での出産に不安もあったことを明かしました。
▽▽▽以下、冨永さんの報告全文▽▽▽
皆様へ
無事、出産できましたことをここにご報告します
高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました
20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です
しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います
※また明日にはYouTubeにてお話させていただきます
冨永愛
△△△ 以上 △△△
【担当：芸能情報ステーション】