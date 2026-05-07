モデル・俳優の冨永愛さん（43）が自身のインスタグラムを更新。第2子を出産したことを発表しました。冨永さんの夫は、俳優・山本一賢さん（40）。冨永さんは、赤ちゃんの足元の写真と共にコメントを投稿しました。

【写真を見る】【 冨永愛（43）】約20年ぶりとなる出産を報告「久しぶりの新生児との日々です」（報告全文）





「皆様へ 無事、出産できましたことをここにご報告します」と書き出した冨永さん。続いて、「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と、43歳での出産に不安もあったことを明かしました。





そして、「20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います」と、第1子・長男であるモデルの章胤さんのことも交え、意気込みも綴りました。





▽▽▽以下、冨永さんの報告全文▽▽▽



皆様へ



無事、出産できましたことをここにご報告します



高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました



20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です



しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います



※また明日にはYouTubeにてお話させていただきます



冨永愛



△△△ 以上 △△△









【担当：芸能情報ステーション】