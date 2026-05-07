イマジニアは、Nintendo Switch 2向けソフトを2026年7月16日に国内と海外で同時発売することを発表した。同社として初のNintendo Switch 2向けタイトルとなる。

【画像あり】グラフィック向上や新機能が分かるスクリーンショット

『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』は、「今日からはじまる運動習慣」をコンセプトに、シリーズ最高の利便性と継続性を実現したタイトル。プレイヤーはJoy-Conを握り、リズムに合わせてパンチを打ち分けることで全身を動かす。その日の体調に合わせて提案される「パーソナルプログラム」を通じ、ゲーム内のトレーナーがマンツーマンでサポートする。起動後すぐに開始できる「即トレ」や、座ったままエクササイズができる「チェアフィット」、「ストレッチ」、「ミット打ち」、「太極拳」など、豊富な運動メニューを収録している。

『Nintendo Switch 2 Edition』では、これらの基本機能に加え、「カメラプレイ」や最大4人でエクササイズできる「おすそわけ通信対戦」、「グラフィックの向上」といった、Nintendo Switch 2の性能を活かした要素を搭載する。

「カメラプレイ」では、USBカメラで自分の姿を画面に映し出しながらプレイが可能になり、インストラクターの動きとリアルタイムで照らし合わせてフォームを修正できる。なお、USBカメラは別途用意する必要があり、Nintendo Switch 2専用「Nintendo Switch 2 カメラ」（別売）のほか、Nintendo Switch 2に対応したUSBカメラも使用できる。

「おすそわけ通信対戦」では、近くの人と最大4人でスコアを競い合う「スコア対戦」のほか、ミスで即脱落する「サドンデス」のルールも選択可能となっている。

さらに、BPMが最大200まで加速する「ブーストアップモード」や、アクションのタイミングと速度を詳細に判定する「アドバンス判定モード」を新搭載。初心者への配慮はそのままに、上級者向けの高負荷なトレーニングにも対応する。

なお、Nintendo Switchソフト『Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-』を所有しているユーザーは、アップグレードパスを購入することで追加機能を使用できる。

あわせて、Fit Boxing公式Xアカウントでは本作の発売決定を記念し、QUOカードPay 1,000円分が抽選で当たるフォロー＆リポストキャンペーンが開催される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）