Uruが、最新アルバム『tone』より収録曲「さすらいの唄」をシングルカットし、5月8日に配信リリース。あわせて、アートワークも公開された。

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同楽曲は、映画『未来』のイメージソングに起用。同映画は、配信リリース日である5月8日に公開される。「さすらいの唄」は作詞作曲をUru、編曲を宗本康兵が手掛けた情緒的なバラードだ。不確定な未来へと歩を進める過程における個人の経験が、時間の中でどのように意味を帯びていくのか、そのプロセスを内省的に描いている。

今回公開されたアートワークは、「さすらいの唄」が内包する主題と、映画『未来』の時間構造を視覚化したもので、時間感覚や記憶の揺らぎを表現したデザインに仕上がっている。

なおUruは、7月の大阪公演を皮切りに全国6都市を巡るホールツアー『Uru Tour 2026「tone」』の開催も決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）