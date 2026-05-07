“令和の国宝級アイドル”AKB48伊藤百花、描いた絵に若槻が怯える 「走る人」の絵がカッパに見える？
若槻千夏がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜 深2：36）。5日に放送された同番組では、“令和の国宝級アイドル”として注目を集めるAKB48の伊藤百花がゲストに登場。お絵かきで分かる心理テストでは、伊藤の“画伯”ぶりが明らかとなった。
【写真】「本当に気持ち悪い（笑）」カッパに見える人と山を描いた伊藤百花
山を登っている人の絵を描く心理テストでは、伊藤が自他ともに認める“悪い意味での画伯”であると告白。さらにAKB48に入ってから絵を描く機会が増えたものの、毎回「気持ち悪い」「呪われそう」と言われてきたと明かした。そんな伊藤を「引き立ててあげたかった」と話す若槻だったが、自身の絵も変になってしまったと苦笑いを浮かべる。
若槻が描いた絵は、人を正面から描いた構図だった。「かわいい！」と褒める伊藤だったが、一方で「何してるんですか？」と辛口なコメントが飛び出す場面も。若槻は「山を登っているんです」「山はいらないでしょ」などと意図を説明していたが、その後は「絵が変でごめんね…」と自嘲していた。
続いて伊藤も描き上げた絵を公開。そこに描かれていたのは、カッパのように見える人と山だった。一目見た若槻が絶句し、「本当に気持ち悪い（笑）」と漏らすと、伊藤は「えー!?」と戸惑いを見せる。そして若槻が「カッパが出てきた？」と質問すると、伊藤は「人間です」「ちゃんと山を登っている」と懸命に説明！しかし、若槻は「人ですか？」「頂上で『ヤッホー』って言うんじゃない？まだ一番下ですよ」と畳み掛けた。
若槻が笑いながら「気持ち悪いー」と続けると、伊藤から「ひどい！」と悲鳴が上がったが、若槻は再度「これは気持ち悪いですね」と笑顔で語っていた。さらに「本気出してます」と言う伊藤に対し、若槻は「一生懸命さは伝わるんだけど、1個もうまくいってない」と容赦ない言葉を浴びせたが、どこか愛のあるツッコミでスタジオは笑いに包まれた。
【写真】「本当に気持ち悪い（笑）」カッパに見える人と山を描いた伊藤百花
山を登っている人の絵を描く心理テストでは、伊藤が自他ともに認める“悪い意味での画伯”であると告白。さらにAKB48に入ってから絵を描く機会が増えたものの、毎回「気持ち悪い」「呪われそう」と言われてきたと明かした。そんな伊藤を「引き立ててあげたかった」と話す若槻だったが、自身の絵も変になってしまったと苦笑いを浮かべる。
続いて伊藤も描き上げた絵を公開。そこに描かれていたのは、カッパのように見える人と山だった。一目見た若槻が絶句し、「本当に気持ち悪い（笑）」と漏らすと、伊藤は「えー!?」と戸惑いを見せる。そして若槻が「カッパが出てきた？」と質問すると、伊藤は「人間です」「ちゃんと山を登っている」と懸命に説明！しかし、若槻は「人ですか？」「頂上で『ヤッホー』って言うんじゃない？まだ一番下ですよ」と畳み掛けた。
若槻が笑いながら「気持ち悪いー」と続けると、伊藤から「ひどい！」と悲鳴が上がったが、若槻は再度「これは気持ち悪いですね」と笑顔で語っていた。さらに「本気出してます」と言う伊藤に対し、若槻は「一生懸命さは伝わるんだけど、1個もうまくいってない」と容赦ない言葉を浴びせたが、どこか愛のあるツッコミでスタジオは笑いに包まれた。