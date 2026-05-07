プロ野球はゴールデンウィーク（ＧＷ）を終え、各球団が３０試合以上を消化した。パ・リーグでは、連休前に首位だったオリックスが連休中に最多の貯金２を挙げて首位固めに成功。２位ソフトバンクとの差は３・５ゲーム差に広がった。

ＧＷ中、大きく勝ち星を伸ばしたチーム、大失速したチームはなく、ほぼ無風。その中で“首位”は５勝３敗のオリックスだった。５月４〜６日のロッテ３連戦を全勝締め。エース宮城の離脱がありながら、３連戦３連勝は今季早くも４度目となった。

“最下位”はＧＷ借金２の楽天とロッテ。楽天の前田健太投手は４月２９日のロッテ戦と５月６日の日本ハム戦に先発したが、ＮＰＢ復帰後初勝利はならなかった。

ロッテは連休最初の楽天２連戦に２連勝したが、５月に入ると１勝５敗と低迷。４〜６日のオリックス３連戦では３戦１得点と貧打に泣いた。昨年同時期の借金５に対し、現在は借金６。サブロー新監督にとっては苦しいスタートとなっている。

優勝候補に挙げられながら開幕ダッシュに失敗した日本ハムは、ＧＷ５勝４敗とやや上向き。チーム防御率は１２球団ワーストの３・７６ながら、９連戦で３失点以下が７試合と投手陣が本来の安定感を発揮しつつある。昨季のパは、大型連休明け時点で借金３の５位と低迷していたソフトバンクが逆転優勝。現在、借金３の５位に甘んじている新庄ハムの巻き返す可能性も、まだまだ十分にありそうだ。

◆ＧＷ中の球団別成績と順位変動

オリックス ５勝３敗 １位→１位

ソフトバンク４勝４敗 ２位→２位

西 武 ５勝４敗 ４位→３位

楽 天 ３勝５敗 ３位→４位

日本ハム ５勝４敗 ５位→５位

ロッテ ３勝５敗 ６位→６位