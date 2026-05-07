タレントのジョナサン・シガーに第１子が誕生したことが７日、分かった。黒船特派員として木曜レギュラーを務めるＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・後５時）に出演し、今月１日にパパになったことを生報告した。

ＭＣの垣花正が「今日は特別な日でして。ジョナサンから発表があるそうです」と言うと、ジョナサンは「実は私、ジョナサン・シガーはこのたび、パパになりました」と笑顔で発表した。

ＭＣの大島由香里アナウンサーらが「おめでとう〜！」と祝う中、垣花に「いつ生まれたんですか？」と聞かれると「５月１日ですね。本当に１週間前ぐらい」とニッコリ。垣花が「先週の生放送（４月３０日）、ジョナサンは生放送中にもスタジオを飛び出す可能性があったんです」と明かすと、コメンテーターの岩井志麻子さんも「本当にドキドキしていた」と振り返った。

妻の顔を伏せた赤ちゃんを抱いたスリーショットも披露。「元気な男の子が生まれました」と話した。「めっちゃかわいいですね」と続けた後、名前を聞かれ「エリオです。カタカナでエリオ。由来は太陽から取っている名前で、明るく元気で、パワフルな子に育つようにっていうので、エリオとつけました」と話した。

「どんなお子さんになってほしい？」と聞かれると「どんなことでもパパに相談してくれるように、そういう教育ができたらいいなと思います」と口に。

夜泣きですっかり寝不足なのを明かすと「こんなにも寝れないかって。１時間くらいしか寝てない状態が続いてるんで…。うれしい悩みではありますけど」と話していた。

ジョナサンは昨年１０月、エステティシャンとして働く一般女性と結婚している。

◆ジョナサン・シガー １９８４年８月３日、群馬県出身（台湾生まれ）。４１歳。父親はアメリカ人、母親はイタリア人。趣味はスポーツ（野球）、ドライブ、サーフィン。特技はスポーツ、英会話。１７８センチ。