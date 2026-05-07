2026年5月7日（木）放送の『ますだおかだ増田のラジオハンター』にハイヒールリンゴさんがゲストで登場。オープニングトークは2人の出会いについて。実は、増田が大学生の時に、リンゴさんをナンパしたことがきっかけで……！？

©️ABCラジオ

「僕とリンゴさんの関係性は、僕が素人時代の大学生の時にリンゴさんをナンパしてるんですよ」と増田から衝撃の発言が飛び出し、リンゴさんも当時の事をよく覚えていると話した。

「実はこのナンパ成功してるんですよ」と嬉し気に話す増田にリンゴさんは「ええように行ってくれますけどね、プロレス観に行って、帰りに雨降ってるところを拾ってくれはったんですよ」と種明かし。

その日増田は堺の金岡で新日本プロレスの試合を友達と二人で観に行っていた。試合後、車で帰っていた途中に急に雨が降り始めた。その大雨の歩道の先にリンゴさんと非常階段のミヤコさんがびしょびしょになりながら歩いていたところを発見。増田は窓を開け「リンゴさん乗っていきますー？」とリンゴさんたちに呼びかける。

見知らぬ大学生に急に声をかけられたリンゴさんたちは一回、その誘いを断った。断られた増田は「リンゴさん、いつも昼のラジオ聴かせてもらってますー！頑張ってください！」と言って通り過ぎようとした。その瞬間、リンゴさんは「ちょっと待ってー！難波（NGK）まで乗せてってー！」と叫び増田を呼び止めた。

リンゴさん曰く、「やっぱりね、ラジオのリスナーって聴くと話が早いじゃないですか。もう親戚みたいな気にね、なるんですよね」と話す。無事、難波グランド花月に送り届けた増田たちに、リンゴさんはお礼にたくさんの吉本新喜劇のグッズを買いプレゼント。

一回目増田の誘いを断ったのに、そのあと乗ってくれたのかについては「昼のラジオを聴いている大学生に悪い子はいない」と翌日のラジオで話していたという。

リンゴさんの『増田くんちょっと聞いて』な話や、ラジハンで盛り上がりつつある熟漫（熟女漫才グランプリ）の話など、リンゴさんの軽快なトーク全編はradikoにて配信中。

そして6月30日（火）にハイヒールリンゴさんも登場する若手の女芸人のネタを見る会『女芸人大祭り～ネタとコーナーで盛り上がる夜～』がYES THEATERにて開催される。

『女芸人大祭り～ネタとコーナーで盛り上がる夜～』

日時：6/30(火)19:00開演

料金：前売3,000円/当日3,300円

会場：YES THEATER

出演：ハイヒール・リンゴ／天才ピアニスト／爛々萌々／西野／電気ジュースほか

チケットはこちらhttps://ticket.fany.lol/reception/34162/32637