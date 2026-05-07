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この4月で放送5年目に突入した「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」から、番組初となるオリジナルLINEスタンプの発売が決定！ 5月5日(火・祝)より発売となる。日々の献立の悩みを、DAIGOと一緒に解決していく本番組は、料理初心者だったDAIGOが先生たちに支えられながら、少しずつ料理を学んでいく等身大の姿が、料理番組としては珍しくたびたび話題に。

今回発売されるLINEスタンプは、そんなDAIGOが番組内でよく口にする言葉や、先生たちの名言(?)がつまった全24種のスタンプセット。普段使いしやすいものはもちろん、DAIGOの「ありがとうぃっしゅ！」や、簾先生の「私、ミスしないので」、山本ゆり先生の「なんでもいいです！」などおなじみのフレーズが盛りだくさん。「DAIGOも台所」の世界観がLINEでも楽しめる！

＜商品概要＞

商品名：LINEスタンプ「DAIGOも台所～きょうの献立何にする？～」

発売時期：5月5日(火・祝)5時55分販売開始

価格：50コイン(税込120円)

購入方法： LINEアプリ内「スタンプショップ」もしくはブラウザから「LINEストア」にアクセス

＜番組情報＞

「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」

毎週(月)～(金) ひる1時30分～1時45分

（放送終了後、TVerで見逃し配信）

公式HP https://www.asahi.co.jp/daidokoro/