『5時に夢中！』“黒船特派員”ジョナサン・シガー、生放送で第1子誕生を報告 岩井志麻子「将来の“黒船”ね」
モデルでタレントのジョナサン・シガーが、7日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（毎週月〜金 後5：00）に生出演。第1子誕生を報告した。
【写真】イケメン…『5時に夢中！』“黒船特派員”ジョナサン・シガーの近影
番組冒頭、司会の垣花正、大島由香里から話を振られると、ジョナサンは「私、ジョナサン・シガーは、この度パパになりました」と報告。共演者から盛大な拍手が送られた。
1日に生まれたと言い、垣花は「実は先週の生放送中でも、もしかしたらジョナサンは生放送中にでも（出産に立ち会うため）スタジオを飛び出すという可能性があったんですよ」と補足。ジョナサンはプロデューサーに、妻が状況を説明したところ「こんな番組いいから行きなさい」と言われたことを明かし、スタジオは大盛り上がりだった。
また放送では、顔を隠した妻、生まれたばかりの赤ちゃんとともに3ショットの写真を公開した。ジョナサンが「元気な男の子が生まれました」と話すと、木曜レギュラーの岩井志麻子は「これも将来の“黒船”ね。ドラフト1位で」と早くも確約。
名前もカタカナで「エリオ」と明かし、「太陽からとっている名前なんですけど、明るく元気に、パワフルな子に育つように」と由来を説明。垣花は「さっき聞いたんですけど、生まれる直前まで雨がすごくふってたんですけど、生まれるタイミングで雨が上がって、日差しがバッとさしてきた」と説明。共演者から「なんでそんないい話を…（笑）」とツッコまれていた。
【写真】イケメン…『5時に夢中！』“黒船特派員”ジョナサン・シガーの近影
番組冒頭、司会の垣花正、大島由香里から話を振られると、ジョナサンは「私、ジョナサン・シガーは、この度パパになりました」と報告。共演者から盛大な拍手が送られた。
1日に生まれたと言い、垣花は「実は先週の生放送中でも、もしかしたらジョナサンは生放送中にでも（出産に立ち会うため）スタジオを飛び出すという可能性があったんですよ」と補足。ジョナサンはプロデューサーに、妻が状況を説明したところ「こんな番組いいから行きなさい」と言われたことを明かし、スタジオは大盛り上がりだった。
名前もカタカナで「エリオ」と明かし、「太陽からとっている名前なんですけど、明るく元気に、パワフルな子に育つように」と由来を説明。垣花は「さっき聞いたんですけど、生まれる直前まで雨がすごくふってたんですけど、生まれるタイミングで雨が上がって、日差しがバッとさしてきた」と説明。共演者から「なんでそんないい話を…（笑）」とツッコまれていた。