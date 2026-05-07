アイドルグループ「SKE48」の相川暖花さんが、自身のＸを更新。トーク会の自分のレーンがガラガラなことを連日ぼやきました。



【写真を見る】【 SKE48】相川暖花さん 自分のレーンがガラガラで自虐コメントを連発「ゴールデンウィークってどこも混んでるんじゃないの？」「多分みんな迷子になってるので住所貼っておきますね」





相川さんは、5日と6日に名古屋で行われたチームSのイベントに参加。5日はレーンがガラガラの画像と一緒に「ゴールデンウィークってどこも混んでるんじゃないの？」と投稿。これに7日現在、591万ビューという破格の注目が集まりました。イベント後に「明日もポートメッセなごやで開催してて当日券もあるから飛び入り参加可能なんですよ。ゴールデンウィークの賑わい感じさせてくれませんか。」とファンに訴えました。





しかし、翌日も状況は改善されず、同じくレーンがガラガラの画像と共に、「多分みんな迷子になってるので住所貼っておきますね。」と丁寧に郵便番号から住所を投稿しました。





すると一転、レーンにファンが並んでいる画像と共に、「ゴールデンウィークの賑わい感じられました！」「当日券完売させてくれてありがとう！」と、結果当日券が完売したことを笑顔で報告しました。





去年4月の握手会では、「ヲタク約1名」の投稿から、翌日には「ヲタク約10名」にファンが一気に増えたことを喜ぶ投稿をしています。今回も同様に、ファンが少ないことを逆手に取り、破格の注目度でファンの心を動かす結果となりました。多くのファンが集まり、相川さんとファンとの絆の深まりを感じられ、今後の動向にも注目が集まりそうです。



【担当：芸能情報ステーション】