◇MLB パイレーツ1−0ダイヤモンドバックス(日本時間7日、チェイス・フィールド)

パイレーツのポール・スキーンズ投手が8回無失点の快投で今季5勝目を手にしました。

序盤から150キロ後半のストレートや150キロを超えるスプリット、140キロ台のチェンジアップなど、相手打線を制圧。5回は2アウトから内野安打で初めてのランナーを出し、連打で得点圏に進められましたが、8番のガブリエル・モレノ選手をライトライナーに打ち取り、得点は与えません。

以降は8回までの3イニングを3者凡退。8回は3者連続三振を奪い、グラブをたたきます。1点リードの9回はグレゴリー・ソト投手が無失点で締めました。スキーンズ投手は8回97球を投げ、2安打、7奪三振、無四球、無失点の快投。今季5勝目(2敗)となりました。

昨季は唯一の防御率1点台でナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞。しかし、開幕戦では1回途中5失点で降板し、防御率67.50からのスタートでした。それでも23歳の若き剛腕は、その後は安定した投球が続き、この日の快投で防御率2.36へ。1点台が目前となっています。