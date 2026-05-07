Gugenkaは5月6日、デジタルフィギュアビューワーアプリ「ホロモデル」にて、「涼宮ハルヒ」シリーズと日本橋三越本店のコラボイベント『涼宮ハルヒの祝日』限定衣装のデジタルフィギュアの販売をデジタルグッズECサイト「Xマーケット」で開始した。

【画像あり】家やお出かけ先でハルヒとキョンと写真撮影

「ホロモデル」は、スマートフォンでアニメやゲームの公式キャラクターのデジタルフィギュアを鑑賞できるサービス。ポーズ・表情・サイズを自由に変更でき、スマートフォンのAR機能を活用して外出先やイベント会場でもホロモデルを表示し、キャラクターと一緒に写真撮影することができる。

『涼宮ハルヒの祝日』は、『涼宮ハルヒの憂鬱』をはじめとしたライトノベル「涼宮ハルヒ」シリーズと日本橋三越本店のコラボレーションイベントで、コラボアイテムの販売に加え、日本橋三越本店にて店頭イベントが開催される。なお、ホロモデルはXマーケットでのデジタル販売のみで、店頭での販売は行わない。

今回提供されるホロモデルは、本イベント限定のTシャツ衣装を着用した涼宮ハルヒとキョンの2種。Tシャツは、日本橋三越本店の店頭イベントで実際に販売されているデザインで、MOO:D MARK by ISETANにてオンライン販売でも購入可能となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）