ExWHYZが、グループ最後のライブ『ExWHYZ LAST LIVE ‘光’』を8月31日にZepp Haneda (TOKYO)にて開催する。

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同情報は、5月6日に大阪城音楽堂にて開催されたラストツアー『ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’』初日公演にてメンバーから発表されたもの。ラストライブをもって、ExWHYZは解散となる。チケット販売情報は後日発表予定だ。

なおExWHYZは、ラストアルバム『zION』を8月26日にリリースする。

＜ExWHYZ maho コメント＞

みんなのおかげで今日、ツアー初日を迎えられて、これから最後のツアーをまわります。8月31日、Zepp Hanedaでのラストライブ「光」をもって私達ExWHYZは解散します。どんなことがあってもこの場所に立ち続けてきました。私たちの最後はみんなとのライブです。だから最後までこの場所を大事にしていきます。最後までExWHYZを宜しくお願いします！

（文＝リアルサウンド編集部）