　7日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9990枚だった。うちプットの出来高が7218枚と、コールの2772枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の995枚（5円安8円）。コールの出来高トップは7万5000円の400枚（40円高45円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 400　　 +40　　　45　　75000　
　　34　　　　　　　53　　74500　
　　77　　 +61　　　68　　74000　
　　13　　　　　　　85　　73500　
　 102　　 +94　　 104　　73000　
　　47　　+109　　 123　　72500　
　 160　　+129　　 147　　72000　
　　31　　+152　　 175　　71500　
　 171　　+195　　 225　　71000　
　　13　　+215　　 250　　70500　
　 200　　+271　　 315　　70000　
　　21　　+290　　 355　　69500　
　 153　　+358　　 425　　69000　
　　32　　+425　　 515　　68500　
　 194　　+480　　 585　　68000　
　　83　　+509　　 665　　67500　
　 182　　+614　　 775　　67000　
　　34　　+738　　 935　　66500　
　 176　　+837　　1080　　66000　
　　17　　+883　　1180　　65500　
　 183　 +1055　　1410　　65000　　3840 　　　　　　　 1　
　　13　　　　　　1550　　64750　
　　11　 +1095　　1560　　64500　
　 125　 +1305　　1820　　64000　
　　 8　 +1310　　2000　　63500　
　　10　　　　　　2250　　63250　
　　 2　　　　　　2105　　63125　
　　88　 +1620　　2340　　63000　　2250 　　　　　　　16　
　　 1　　+975　　1765　　62750　
　　 5　　　　　　2460　　62625　
　　59　 +1700　　2600　　62500　
　　84　 +1910　　2905　　62000　　1780 　　　　　　 276　
　　 3　　　　　　3040　　61750　
　　 3　 +1985　　3170　　61500　　1615 　　　　　　 171　
　　 1　　　　　　3030　　61250　
　　10　 +2035　　3400　　61000　　1450 　　　　　　 174　
　　　　　　　　　　　　　60875　　1395 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　60750　　1370 　　　　　　　 4　
　　 1　 +1680　　3340　　60500　　1310 　　　　　　　31　
　　11　 +2360　　4250　　60000　　1175 　 -1065　　 546　
　　　　　　　　　　　　　59500　　1060 　　-930　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 930 　　-830　　　96　
　　 1　 +2810　　5540　　58500　　 815 　　-875　　　80　
　　　　　　　　　　　　　58250　　 790 　　-895　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 720 　　-745　　 194　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 680 　　-730　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 645 　　-625　　　74　
　　10　　　　　　6585　　57250　　 620 　　　　　　　 8　
　　 3　　　　　　6660　　57000　　 600 　　-600　　 266　
　　　　　　　　　　　　　56875　　 615 　　-475　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56625　　 535 　　-450　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 525 　　-450　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 500 　　-760　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 485 　　-475　　 349　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 430 　　-355　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 430 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 420 　　-375　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 405 　　-295　　 311　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 380 　　-345　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 350 　　-330　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 320 　　-250　　　29　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 310 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 291 　　-199　　 115　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 292 　　-203　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 259 　　-221　　　82　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 240 　　-150　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 220 　　-175　　 120　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 205 　　-115　　　14　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 187 　　-133　　 140　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 182 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 171 　　 -97　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 170 　　 -80　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 163 　　-104　　 240　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 149 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 142 　　 -94　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 143 　　 -64　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 131 　　 -81　　　37　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 129 　　 -59　　 274　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 112 　　 -69　　 308　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 104 　　 -46　　 211　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　99 　　 -45　　　74　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　94 　　 -45　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　84 　　 -46　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　85 　　 -32　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　73 　　 -33　　　40　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　71 　　 -16　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　65 　　 -28　　　23　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　55 　　 -25　　　13　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　51 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　42250　　　50 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　48 　　 -20　　 111　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　45 　　　　　　 125　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　41 　　 -19　　 242　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　39 　　 -17　　 185　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　36 　　 -19　　 299　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　36 　　 -14　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　31 　　 -17　　 105　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　28 　　 -10　　　30　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　24 　　 -12　　　50　
　　　　　　　　　　　　　36500　　　21 　　 -12　　　10　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　21 　　　-6　　 105　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　18 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　18 　　　-7　　 230　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　16 　　　-7　　　47　
　　　　　　　　　　　　　32500　　　11 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　11 　　　-3　　　85　
　　　　　　　　　　　　　31750　　　11 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 9 　　　-5　　　15　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 8 　　　-5　　 995　
　　　　　　　　　　　　　29250　　　11 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 7 　　　-3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 7 　　　-2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　 5 　　　-3　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 5 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　25500　　　 4 　　　-2　　　10　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 4 　　　-1　　　25　
　　　　　　　　　　　　　24500　　　 4 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 3 　　　-2　　　27　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　 3 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　22500　　　 3 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 2 　　　-2　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　 2 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 2 　　　-1　　　20　
　　　　　　　　　　　　　19500　　　 2 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　17000　　　 2 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 1 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　 1 　　　-1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 1 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　13000　　　 1 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　 1 　　　 0　　　 2　

株探ニュース