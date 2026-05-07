　7日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1219枚だった。うちプットの出来高が1104枚と、コールの115枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の850枚（12円安28円）。コールの出来高トップは6万9000円の40枚（855円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　20　　+172　　 214　　75000　
　　17　　+260　　 365　　72500　
　　10　　+503　　 700　　70000　
　　40　　　　　　 855　　69000　
　　 2　　　　　　1000　　68000　
　　 5　　+940　　1430　　67000　
　　19　 +1455　　2495　　64000　　3690 　　　　　　　 6　
　　 2　 +1260　　2950　　62000　　2505 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　60000　　1795 　　　　　　　59　
　　　　　　　　　　　　　59000　　1525 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　58750　　1470 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　58000　　1260 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 965 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 855 　　-350　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 555 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 455 　　-315　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 420 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 350 　　-165　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 297 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 246 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 181 　　 -57　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 120 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 100 　　 -35　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　79 　　 -21　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　30 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　28 　　 -12　　 850　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 7 　　　-2　　 108　

株探ニュース