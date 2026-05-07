日経225オプション7月限（7日日中） 3万円プットが出来高最多850枚
7日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1219枚だった。うちプットの出来高が1104枚と、コールの115枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の850枚（12円安28円）。コールの出来高トップは6万9000円の40枚（855円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
20 +172 214 75000
17 +260 365 72500
10 +503 700 70000
40 855 69000
2 1000 68000
5 +940 1430 67000
19 +1455 2495 64000 3690 6
2 +1260 2950 62000 2505 6
60000 1795 59
59000 1525 3
58750 1470 15
58000 1260 3
56250 965 1
55000 855 -350 1
53000 555 15
52000 455 -315 2
51000 420 1
50000 350 -165 8
48500 297 1
47000 246 12
44500 181 -57 1
41000 120 3
40000 100 -35 7
38000 79 -21 1
32000 30 1
30000 28 -12 850
20000 7 -2 108
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出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
20 +172 214 75000
17 +260 365 72500
10 +503 700 70000
40 855 69000
2 1000 68000
5 +940 1430 67000
19 +1455 2495 64000 3690 6
2 +1260 2950 62000 2505 6
60000 1795 59
59000 1525 3
58750 1470 15
58000 1260 3
56250 965 1
55000 855 -350 1
53000 555 15
52000 455 -315 2
51000 420 1
50000 350 -165 8
48500 297 1
47000 246 12
44500 181 -57 1
41000 120 3
40000 100 -35 7
38000 79 -21 1
32000 30 1
30000 28 -12 850
20000 7 -2 108
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