アディダス、W杯に向け特別映像公開 メッシらとともにバッド・バニーも登場
アディダスが、『FIFAワールドカップ2026』に向けた新たなグローバルキャンペーンを7日よりスタートした。リオネル・メッシら世界的スターのほか、俳優のティモシー・シャラメ、人気アーティストのバッド・バニーらが出演するグローバルフィルム「Backyard Legends（バックヤード レジェンズ）」も公開された。
【動画】豪華！アディダス グローバルフィルム「Backyard Legends」
今回のキャンペーンは、「サッカーを自由に楽しむ気持ち」をテーマに展開されるもの。アディダスはこれまで、「YOU GOT THIS（大丈夫、いける。）」をメッセージに掲げ、アスリートがプレッシャーから解放され、純粋にスポーツと向き合うことで広がる可能性を描いてきた。今回はFIFAワールドカップ2026を目前に控え、サッカー本来の楽しさや喜びにスポットライトを当てる。
キャンペーンの幕開けとして公開されたフィルム「Backyard Legends」では、アカデミー賞ノミネート俳優のティモシー・シャラメが主演を務め、バッド・バニーや、リオネル・メッシ、ラミン・ヤマル、ジュード・ベリンガム、トリニティ・ロッドマンといった世界トップクラスのプレイヤーたちが集結。彼らが、サッカーの自由な精神を体現する最強のストリートクルーのクライブ、ルーシー、イサークの3人に挑む。何十年にもわたる無敗記録を誇る彼らには、ジネディーヌ・ジダン、デビッド・ベッカム、アレッサンドロ・デル・ピエロといった1990年代を代表するスター選手たちでさえ歯が立たなかったという伝説が語り継がれている。さらに、ウスマン・デンベレ、ラフィーニャ、ペドリ、フロリアン・ヴィルツ、サンティアゴ・ヒメネスといったトッププレイヤーたちも特別出演し、無敵の3人組が紡ぐ物語を一層鮮やかに描く。
今回のフィルムは、懐かしさを感じさせるサウンドトラックや1990年代のストリートスタイル、時代を象徴するヘアスタイルなどの要素に、最新のCGIやVFX技術を融合させた作品となっている。駐車場やストリート、公園など、どんな場所でも自由にプレーする姿勢こそがサッカーの本質であることを表現している。
【動画】豪華！アディダス グローバルフィルム「Backyard Legends」
今回のキャンペーンは、「サッカーを自由に楽しむ気持ち」をテーマに展開されるもの。アディダスはこれまで、「YOU GOT THIS（大丈夫、いける。）」をメッセージに掲げ、アスリートがプレッシャーから解放され、純粋にスポーツと向き合うことで広がる可能性を描いてきた。今回はFIFAワールドカップ2026を目前に控え、サッカー本来の楽しさや喜びにスポットライトを当てる。
今回のフィルムは、懐かしさを感じさせるサウンドトラックや1990年代のストリートスタイル、時代を象徴するヘアスタイルなどの要素に、最新のCGIやVFX技術を融合させた作品となっている。駐車場やストリート、公園など、どんな場所でも自由にプレーする姿勢こそがサッカーの本質であることを表現している。