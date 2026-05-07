『風、薫る』多江の父が学校にやってきて… 第30回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第30回（8日）の場面カットが公開されている。
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
前回は、環（英茉）へのお土産を探していたりん（見上愛）は偶然シマケン（佐野晶哉）と出会い、シマケンの今の仕事と夢を知ることに。一方、多江（生田絵梨花）の実家では縁談が進み、多江は悩む日々が続いていた。そんなある夜、異変が起きて・・
今回は、高熱で倒れ、声が出ない多江（生田絵梨花）。心配したりん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちが看護のために次々と部屋に押しかけるが、なかなかうまくいかない。バーンズ（エマ・ハワード）は、皆に課題を思い出すよう命じる。そんな中、多江の父（吉岡睦雄）が学校にやってきて・・
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前回は、環（英茉）へのお土産を探していたりん（見上愛）は偶然シマケン（佐野晶哉）と出会い、シマケンの今の仕事と夢を知ることに。一方、多江（生田絵梨花）の実家では縁談が進み、多江は悩む日々が続いていた。そんなある夜、異変が起きて・・
今回は、高熱で倒れ、声が出ない多江（生田絵梨花）。心配したりん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちが看護のために次々と部屋に押しかけるが、なかなかうまくいかない。バーンズ（エマ・ハワード）は、皆に課題を思い出すよう命じる。そんな中、多江の父（吉岡睦雄）が学校にやってきて・・