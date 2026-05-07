グルメリポーターでタレントの彦摩呂が、5月2日までに自身のInstagramを更新。30年ぶりにハワイを訪れ、グルメを堪能したことに加えて「全ての武器をお箸に変えろ！」と平和を呼びかけたことに共感が相次いでいる。

彦摩呂は《アロハ ハワイ 30年振り!! 芸能人、著名人の定番 イタリアンレストラン あのッ「アランチーノ」の う、う、ウニのクリームパスタ 頂きました〜!! コレで私も 一流芸能人の仲間入りや〜》とつづり、ハンバーガー、パスタなどのグルメ写真や、ハワイの風景とともに収まる自身のショットを公開した。

心身ともにリフレッシュできたという彦摩呂は、続けて《海と空と風と 人々の笑顔。そっと手を合わせ 世界の平和を祈りました。 戦争はあかん!! 全ての武器をお箸に変えろ!! 戦いを辞めて美味しいご飯食べて 笑いましょう》と投稿した。

この投稿に氷川きよしが反応し、《彦にい素晴らしい 世界平和のために歌でお役に立ちたいです。ハワイ久しぶりに行きたい！》とコメント。彦摩呂も《キイナ素晴らしい 世界がキイナを待っている!!》と返信している。

コメント欄には、ほかにも《名言 武器を箸に変えろ》《彦摩呂さんのメッセージが、心に刺さりました》などと共感の声が相次いでいる。

スポーツ紙記者が言う。

「ロシアのウクライナ侵攻が長引き、アメリカのイランとの戦争もなかなか終わらない状況です。日本でも、2026年4月、政府は『防衛装備移転3原則』の運用指針を改定し、国産の装備品の輸出を救難、輸送、警戒、監視、掃海の5類型に限定してきた規制を撤廃。殺傷能力のある武器の移転が原則可能となりました。

国民からも戦争に反対という声がじわじわと出てきており、日本も含めて、世界では厭戦ムードが高まっています。そうした状況のなかで、グルメリポーターである彦摩呂さんの『武器をお箸に変えて、美味しいご飯を食べて』というユーモアある呼びかけが、多くのユーザーの心に刺さったのではないでしょうか」

彦摩呂の「武器をお箸に」の呼びかけを、プーチン大統領やトランプ大統領はどうとらえるだろうか。