嫁「本当は元気でしょ？」更年期で通院中の私を“ウソつき”呼ばわり。嫁「子ども預かって」夫がピシャリ

筆者の友人・K子は、3年ほど前に一人息子が結婚し、孫にも恵まれて幸せな生活を送っていました。しかし、1年ほど経った頃に更年期の症状が出始めて……。理解のないお嫁さんから心無い言葉をかけられてしまったそうです。

更年期

孫が誕生して1年ほど経った頃、更年期の症状が出始めました。

頭痛や肩こりはもちろん、今まで感じたことのない関節痛や不眠など、体調不良に見舞われることが増え、気持ちが落ち込む日も増えていきました。

夫も協力してくれていたのですが、以前のように孫を預かったり、一緒に出掛けたりすることは難しくなってしまったのです。

体調不良

ある日のこと。

嫁から連絡があり「今日は美容院の予約があるので、少し預かってもらえますか？」と言われました。

しかしその日、私の体調は最悪……頭痛と関節痛に加え、胃の調子も良くありませんでした。

「ちょっと体調が悪いから、今日は無理。ごめんなさいね」と言うと、嫁は不機嫌な声で「あ、そうですか。わかりました」と電話を切ってしまったのです。

それからというもの、嫁から孫を預かってほしいという連絡が来るタイミングは、いつも私の体調が悪い日と重なり、断ることが増えてしまいました。