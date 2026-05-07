７日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）にタレントの渡辺正行が出演。娘とのエピソードを語った。

今年、結婚２７年目を迎え、妻と愛犬２匹と生活している渡辺。２６歳の娘とは「彼女が１９の頃にペルーのマチュピチュへ行った」といい、「あまりもう僕と２人きりで話す機会がないので、娘と２人で行きたかった。いい機会だった」と海外旅行をした思い出を振り返る。

娘が生まれた時には、「２０００年生まれなので、ボルドー五大シャトーのワインを２０歳のときに飲もうと買った」と、高級ワインを大切に持っていたというが、２０歳の誕生日に娘が初めて口にしたお酒の味は「『パパ、まずい』って。いくらすると思ってるんだ！高かったですよ」と口に合わなかったようだ。

黒柳徹子から、７０歳となった今年の抱負と問われた渡辺は「この年になってもまだ頑張れることがあって、そういうものに出会えてチャレンジできる自分が楽しい、面白いなと。海外旅行などまだやってないことをやりたい。フランスに行こうと彼女（妻）は言っている」とコメント。すると黒柳から「フランス、早く行きなさいよ。何があるか分からないのでね」とせかされていた。