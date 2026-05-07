Mizkan 美容の新しい選択肢 Fibee体験型イベント開催

Mizkanは5月9日から11日までの3日間、渋谷ヒカリエ1Fイベントスクエアで発酵性食物繊維に着目した食品ブランド「Fibee（ファイビー）」の体験型イベントを開催する。「美容をがんばりすぎてしまう」現代人の本音に寄り添うイベントで、美容習慣の中で感じがちな「めんどう」や「疲れ」を可視化し、食生活を通じて内側から整えるインナー美容の新しい選択肢として「Fibee」を提案する。

今回のイベントは、日々の美容習慣の中で多くの人が感じていながら、言葉にできなかった「美容疲れあるある」を展示によって可視化する体験型サンプリングイベント。

「工程が多すぎる」「情報が多くて何を信じていいかわからない」「本当にこれで会っているのか不安になる」など、美容にまつわるさまざまな「あるある」をテーマ別に展示。来場者は共感したパネルを手に取りながら、自分自身の美容との向き合い方を振り返る体験ができる。

体験の最後には、発酵性食物繊維に着目した食品ブランド「Fibee」を紹介しながら商品をサンプリング。がんばりすぎる美容ではなく、日々の食生活の中で無理なく続けられる「内側から整える」選択肢を提案する。

展示と連動したフォトスポットや参加型施策を通じて、思わず誰かに共有したくなるような体験設計とする。当日はワッフル（メープル、アールグレイ）を配布する。

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