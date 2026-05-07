全日本大学野球連盟は７日、第７５回全日本大学野球選手権（６月８〜１４日・神宮、東京ドーム）でビデオ検証を導入することを発表した。

大学野球界では、東京六大学野球連盟が昨春のリーグ戦から学生野球で初となるビデオ検証を導入。さらに今春からは、検証中にバックスクリーンでその映像を流すように変更がなされた。高校野球では４月下旬に日本高野連が理事会を行い、今夏に行われる第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５〜２２日・甲子園）からビデオ検証を導入することを決定済み。これで高校、大学ともに全国大会でビデオ検証が導入されることになった。

この日は都内で、全日本大学野球選手権抽選会を実施。すでに出場を決めている奈良学園大（近畿学生野球連盟）は、中国地区大学野球連盟の代表校と、日本文理大（九州地区大学野球連盟）は神奈川大学野球連盟の代表校との対戦が決まった。また東京六大学野球連盟の代表校は、北海道学生野球の代表校と関甲新学生野球連盟の勝者と激突する。選手宣誓は抽選の結果、北陸大学野球連盟の代表校が務める。