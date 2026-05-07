バルセロナにレンタル移籍中のイングランド代表ＦＷマーカス・ラッシュフォード（２８）の来季去就が不透明であることが明らかになった。

英大衆紙『ザ・サン』が掲載した記事によると、今季のバルセロナでの活躍でイングランド代表復帰も果たし、北米Ｗ杯出場の可能性も高まったラッシュフォードだが、現在も所有権を持つマンチェスターＵ側には、ユース出身の生え抜きスターを復帰させるプランがないという。

それは来季の欧州ＣＬ出場権を確保し、来季の監督就任が濃厚になったキャリック暫定監督も「（ラッシュフォードについては）現時点で何も決まっていない」と発言し、２０２８年まで契約が残っているエースの復帰が、白紙であることを明らかにした。

また「サン」紙の取材によると、クラブ内にはラッシュフォードの１６９０万ポンド、日本円にして約３６億５０４０万円という高額年俸を問題視している幹部もおり、２０２４年１２月にアストンビラにレンタル移籍して以来、マンチェスターＵでプレーしていないイングランド代表ＦＷの復帰に消極的な意見もある。

さらにはラッシュフォードが背負っていたエースナンバーの『１０』も今季から加わったブラジル代表ＭＦクーニャが背負い、居場所のなさが浮き彫り。来季の欧州ＣＬでマンチェスターＵのユニホームを着たラッシュフォードの姿を見る可能性がかなり低くなっている。