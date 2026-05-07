米映画「プラダを着た悪魔２」（デヴィッド・フランケル監督）の興行収入が、公開から６日間で１９億円を突破したことが７日、分かった。最終興収が１７億円だった前作（２００６年公開）を超える好発進となった。

“働く女性のバイブル”と称され、全世界興収約３・２７億ドル（約５００億円）を記録した前作から２０年ぶりの続編。米女優メリル・ストリープや、アン・ハサウェイら前作でおなじみのキャストが再集結したことでも注目を集めていた。

今月１日に公開されると、公開３日間動員数は６６万８９６０人、興収は９億８８２６万９０００円を記録。ゴールデンウィーク（ＧＷ）週末の映画ランキングでは、「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」に次ぐ２位となり、今年の洋画実写Ｎｏ．１の大ヒットスタートを切った。

ＧＷ中も連日満席となるスクリーンが全国で続出。公開直後の勢いは衰えることなく、公開６日間の動員数は１２９万９０５７人、興収は１９億１５９９万１２００円を記録。早くも前作を超える数字をたたき出した。

大ヒットスタートの背景には、女性に限らず老若男女の幅広い層からの支持がある。同作宣伝によると、０６年の前作公開当時に劇場で鑑賞した世代が、友人同士で誘い合ってグループ鑑賞する姿や、前日にディズニープラスで配信中の前作を予習し、親子・家族連れで来場する姿も見られたという。

◆「プラダを着た悪魔２」 物語の舞台は前作から２０年後。ファッション誌「ランウェイ」は、今も横暴で“悪魔”のような編集長・ミランダ（メリル）を中心として編集が行われていた。だが業界のトップを走る同誌もデジタル化の波には逆らえず、苦境に立たされる。そんなある日、かつてミランダの下で働いた後、報道記者に転身して活躍していたアンディ（アン）が、特集のエディターとして「ランウェイ」に戻って来た―。