「30分も待たされ、料理も生臭かった」日本での食事を酷評した韓国女優、健康的な日常をSNSで公開

女優のキム・ジホが、現在の日常を公開した。

キム・ジホは5月6日にSNSを更新。

【写真】キム・ジホ、日本での食事を酷評「生臭い」

「リハビリ運動終了。痛みへの恐怖が運動よりもしんどい。だけど諦めない」という一文とともに、トレーニング中の様子を投稿した。写真には、トレーニング器具やマットの上で真剣に運動に取り組む彼女の姿が収められている。

健康的な生活を取り戻しつつあるように見える彼女だが、近年は相次ぐトラブルにより「お騒がせ芸能人」というイメージが定着しつつあるのも事実だ。

今年2月には、図書館で借りた本にボールペンで下線を引いた様子をSNSに投稿して炎上。また昨年12月には、日本旅行中に訪れた飲食店について「結婚記念日で予約までしていたのに30分も待たされた」「料理は熟成させたと説明されたが、生臭く脂っぽい。夫と顔を見合わせて呆れてしまった」「失敗だった」と酷評し、物議を醸していた。

（画像＝キム・ジホInstagram）

◇キム・ジホ プロフィール

1974年7月22日生まれ。1994年に歌手シン・スンフンの『その後しばらくの間』（原題）のMVでデビュー。以降、ドラマ『8月の新婦』『愛は簡単じゃない』『ローファーム〜法律事務所〜』『ガラスの靴』『それでも好き』『女を知らない』『ハッピー・レストラン〜家和萬事成〜』、映画『ごめんね、ありがとう』『折れた矢』などに出演した。プライベートでは2001年12月に5歳年上の俳優キム・ホジンと結婚。2004年4月に娘を出産した。