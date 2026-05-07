peco、息子・リンクくんが描いた文字入りTシャツ姿に反響「センス抜群デザイン」「クオリティ高い」
【モデルプレス＝2026/05/07】タレントのpecoが5月6日、自身のInstagramを更新。息子が描いた字がプリントされたTシャツ姿を公開した。
【写真】30歳ママタレ「センス抜群デザイン」高クオリティの息子が描いた文字入りTシャツ
pecoは「このMOM Tシャツ着まくってて『ママこれめっちゃ着てない？』って息子に言われた！うんだってあなたが描いてくれたお気に入りですからね！？」とつづり、息子が描いた文字がプリントされたTシャツを着ている姿を投稿。たくさんの「MOM」や「Best」「ever」の文字が描かれたTシャツとなっている。
また「ゴールデンウィークはイベントが2つあってみなさんと会えたり、おともだちと大きい公園にあそびに行ったり、息子とアリソンとのんびりお散歩したり。写真は、アンデルセン公園で4人乗り自転車乗ってるとき（お天気よくて最高に気持ちよかったな）」とゴールデンウィーク中のショットでpecoと息子で同じ自転車に乗っているショットを披露している。
この投稿にファンからは「センス抜群デザイン」「リンクくんからの愛いっぱい」「可愛すぎる」「こんなの毎日着たいよね」「笑顔が素敵」「クオリティ高い」などといった声が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「センス抜群デザイン」高クオリティの息子が描いた文字入りTシャツ
◆peco、Tシャツ姿披露
pecoは「このMOM Tシャツ着まくってて『ママこれめっちゃ着てない？』って息子に言われた！うんだってあなたが描いてくれたお気に入りですからね！？」とつづり、息子が描いた文字がプリントされたTシャツを着ている姿を投稿。たくさんの「MOM」や「Best」「ever」の文字が描かれたTシャツとなっている。
◆pecoのTシャツ姿が話題
この投稿にファンからは「センス抜群デザイン」「リンクくんからの愛いっぱい」「可愛すぎる」「こんなの毎日着たいよね」「笑顔が素敵」「クオリティ高い」などといった声が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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