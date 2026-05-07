LILLIAN CARATで楽しむ夏コーデ♡鈴木ゆうかが魅せる最新ルック

LILLIAN CARAT（リリアン カラット）から、モデル・鈴木ゆうかさんを起用した最新カタログ「Wear the feeling」が5月7日（木）より公開されました。心地よい風を感じるような軽やかさと、夏らしいときめきを詰め込んだコレクションは、デイリーからリゾートまで幅広いシーンにぴったり♡フェミニンさと抜け感を両立した、この夏注目のスタイリングをチェックしてみてください。

夏気分を盛り上げる華やかコーデ

今回のカタログでは、カラーや素材感で夏らしさを表現したコーディネートが多数登場。

「Yellow×Yellow」では、ブラウス8,910円、スカート9,790円を合わせた明るく爽やかなスタイリングを提案。イエローの柔らかな色味が、夏の日差しに映える華やかな印象を演出します。

「Small floral」のワンピース14,300円は、小花柄がフェミニンな雰囲気を引き立てる一着。さらりと着るだけで、涼しげな夏スタイルが完成します。

また、「Black×Dot」では、カーディガン8,690円とオーバーオール15,400円を組み合わせた大人ガーリーな着こなしを披露。

ドット柄のアクセントがクラシカルで、甘さを程よく抑えたコーデに仕上がっています。

エメフィールのシームレスブラ新登場♡美シルエットと快適さを両立

涼しげ素材で叶える大人フェミニン

夏らしい軽やかな素材感にも注目です。

「Lace」コーデでは、ニット8,910円、スカート10,890円、バッグ2,970円を合わせ、繊細なレース使いで上品な女性らしさを表現。ナチュラルな透け感が、夏コーデに抜け感をプラスします。

「White×Dot」のワンピース14,300円は、爽やかなホワイトカラーとドット柄が魅力。1枚でコーデが完成するので、旅行やお出かけにもぴったりです。

さらに、「Pink」のワンピース15,400円は、優しいピンクカラーが印象的。女性らしい柔らかな雰囲気を演出しながら、さらっと着られる軽快さも兼ね備えています。

デイリーにも映える旬スタイル

カジュアルな要素を取り入れたトレンドコーデもラインナップ。

「Tulle×Denim」では、フーディー10,890円、トップス9,790円、パンツ10,890円を組み合わせ、チュールとデニムの異素材ミックスで旬のムードを演出。甘さとカジュアル感のバランスが絶妙です。

「Mini」のワンピース12,100円は、コンパクトなシルエットでアクティブな夏スタイルにぴったり。クリップ1,980円、ソックス1,320円を合わせれば、遊び心のある着こなしが楽しめます。

また、「Ribbon」コーデでは、トップス8,910円、スカート12,100円を展開。リボンディテールが女性らしいアクセントになり、フェミニンムードを高めてくれます♪

夏のおしゃれをもっと楽しんで

LILLIAN CARATが提案する「Wear the feeling」は、軽やかさとフェミニンさを両立した夏にぴったりのコレクション。

カラーや素材、シルエットにこだわったアイテムは、毎日のコーディネートをより楽しく彩ってくれます♡

お気に入りの一着を見つけて、今年の夏を自分らしくおしゃれに楽しんでみてはいかがでしょうか。