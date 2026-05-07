タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が7日までに自身のインスタグラムを更新。ステージでのミニスカ“キラキラ”コスチューム姿を披露した。

「#SUPERGT 第2戦 in富士 2日間本当にお疲れさまでした 風は強かったけど日曜日の心配だったお天気も途中から太陽が出てきて暑いくらいだったね」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦決勝を振り返った。

そして、ミニスカ“キラキラ”コスチューム姿の写真をアップし「今回の富士では2026フレッシュエンジェルズ新曲『TO☆RI☆KO』を初お披露目しました ドキドキだったけど、みんなに『可愛い〜！』って言ってもらえて本当に嬉しかった」などとつづった。

この投稿にフォロワーらからは「超カワイイ」「どのこちゃさんもめちゃくちゃ可愛いです こちゃさんの笑顔最強」「ごっつかわいい」「めっちゃキラキラしてる」「笑顔も腹筋も美脚も最高だ〜」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。自称「食いしん坊」で、テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」に出演した経験あり。