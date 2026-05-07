元ＫＡＴ−ＴＵＮの中丸雄一が６日、ＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中」で、驚きの行動力を発揮したエピソードを紹介。出演者も目を丸くした。

この日は「写真を撮っておけばなぁと思ったことは？」というアンケートを実施。これにちなみ、中丸に話を聞くと「１０年ぐらい前かな、たまたま銀座で、アメリカの元大統領のケネディさんの娘さんが日本にいた時期があったと思うんですけど、プライベートでバッタリ会って、２、３会話したことがある」と言い出した。

小原ブラスは「会話した？見かけただけじゃなく？」とビックリ。中丸は「声かけて。日本語で」と、当時、駐日米国大使だったキャロライン・ケネディ氏に、話しかけるという驚きの行動力を発揮した。

「隣に通訳の方がいらっしゃって。不審者だと思われるんで、それまでいなかったのに（話しかけたら）ＳＰの方が２、３人、ブワーッと来て。大丈夫ですか？って」とＳＰに囲まれたという。

だが「たまたま通訳の方が気付いて、この人、こういうことしてるのよって。そしたらケネディさんが『あら、そう』って。『休みで銀座で買い物してるのよ』って」と答えてくれたという。

垣花正アナが「良く気付きましたね」と驚くと、小原は「っていうか、よく話しかけた」とあ然。中丸は「絶対本人だと思った。でも写真は撮ってなくて、あそこで１枚取らせてもらったら思い出の１枚になっていた」と後悔するも、小原は写真がないことから「やっぱりちょっと、まだウソだと思っている」と訝しげだった。