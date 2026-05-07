THE SUPER FRUITが、新曲「WANNA BE」を5月5日に配信リリースした。

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同楽曲は、5月4日に愛知 アマノ芸術創造センター名古屋で開幕したホールツアー『ONE FLOWER HALL TOUR2026』の初日に初披露。グループが今年掲げる『チグハグ、大人になりました』をテーマに、HIPHOP調のトラックに“チグハグだけじゃない”というパンチラインを乗せたクールなダンスナンバーとなっている。また、ラップパートも取り入れた構成で、リリックはメンバー自身の熱い想いがこもったものに。

あわせて、12月12日に両国国技館で開催されるワンマンライブ『THE SUPER FRUIT WORLD 2026 in 両国国技館』に向けたフリーライブツアー『GO!GO!スパフル47都道府県フリーライブ全国行脚 - Road to 両国国技館 -』の開催が、同公演にてサプライズ発表された。約2年ぶりとなる47都道府県を巡るフリーライブで、7月18日より開催予定。詳細は後日発表される。

＜メンバーコメント＞

■阿部隼大

2年ぶりとなる47都道府県ライブ！今年の夏は全国にいるフルファミに直接スパフルのライブを見てもらってまた会いに行きたいなって思って貰えるような素敵なイベントにしていきます！そして、新曲のWANNA BEはスパフルの中でもかなり攻めている楽曲になるのですが、僕ら7人全員の思いが組み込まれている曲でもあるのでこれから毎回しっかりと魂込めて披露していきたいと思ってます！！

■堀内結流

ついに！47都道府県が決定しました！そろそろなんじゃないかなって思っていたところにタイミングよく発表されたのでとても嬉しい気持ちです！けど本当に嬉しいしみんなと会える機会がいっぱいあるのでちょー楽しみです！たくさん会おうね！また、めちゃめちゃかっこいい曲がリリースされました！スパフルかっこいい曲はたくさんあるけどWANNA BEみたいなバチバチクールな曲は初なのでテンション爆上がりです。サビの部分では自分が真ん中を突っ切る部分が推しポイントです！たくさん聴いてねー！

■星野晴海

こうして2年ぶりに47都道府県を回ることができて、本当に嬉しいです！！前回学業で行けなかった東北地方をリベンジして完全に制覇するぞーの気持ちです！今年の夏も、きっと色濃くて、熱い時間になる予感がしていて、今からすごく楽しみです！「WANNA BE」はスパフルとしても、これまでにない“反骨心むき出し”の楽曲になっています。この曲をターニングポイントに、マイナスな気持ちさえも、誰かの背中をそっと押せるような、寄り添える力に変えて届けていきたいです。

■小田惟真

2年ぶりの47都道府県ということで！まだ行けてないところもあるから今年で絶対制覇するー！まあたくさん思い出作れるの嬉しい！！両国国技館を満員にするための47都道府県なので自分の出身地だったらぜひ友達とか呼んで来て欲しいー！一緒に楽しもーね！！そして今夜WANNA BEが解禁されますが、僕たちのこれまでの色々な葛藤を書いた曲です！みんなで少し歌詞に携わらせてもらったのでどストレートでもあり、僕たちスパフルを少しだけ知ってる方に聞いていただいて僕たちの本気度が伝わってくれると嬉しいです！！沢山聞いてね！！

■田倉暉久

2年ぶりの47都道府県、まだ直接会いに来れていないフルファミ、これからフルファミになる皆さんに会いに行ける貴重な機会です。そして今いるフルファミの皆さんと更に沢山の思い出を作れる期間でもあります！GOGOします！「WANNA BE」ですが、個人的には今までと違った視点で沢山の人に届いて欲しい1曲です。きっとこの曲からファンになる方もいると思います。この曲を披露する度に「本当に頑張って来たんだなぁ」といつまでも思ってもらえる楽曲にしたいです。

■松本勇輝

2年ぶりの47都道府県に回れるということで、本当に嬉しいです。そして前に回ったのが2年前だったことにも驚くくらい色濃い思い出が各地で出来る良い機会なので、今年の夏もフルファミと色んな場所に行って楽しい夏にしたいなって思っていて、今からウキウキゆうきです。WANNA BEは普段のスパフルとは全く異なるテイストの曲で、歌詞も自分達が思っていたこととかもフレーズに入ってるので、そこも見どころです！あとはダンスの振り付けがカッコよくて曲自体もクールなものになってるのでぜひ沢山聴いてみて下さい。

■鈴木志音

先程、47都道府県フリーライブが発表されましたね！！2年ぶりということでとてもわくわくするしまたフルファミのご自宅の近くへ行けると思うと最高ですね！今年も熱い夏にしたいし両国国技館満員な景色も絶対にみたいので今年の夏も全力でフルファミと楽しむぞー！！！みんなもお友達や家族を連れて遊びに来てね！WANNA BEは 『ONE FLOWER HALL TOUR2026』初日で初パフォーマンスできて大満足です！今回かっこいい曲調でダンスもバチバチに激しくなっております！歌詞も自分達で考えてプロデュースしました！ぼくたちの気持ち。そしてこれからの未来に向けて歌っています是非たくさん聴いてください！

（文＝リアルサウンド編集部）