横山ルリカ　photo：片山よしお （C）oricon ME inc.

写真拡大

　元アイドリング!!!のメンバーでタレント・横山ルリカ（34）が7日、自身のXを更新し、名馬・ウインドインハーヘアとの2ショット写真を投稿した。

【写真】意外とデカい！横山ルリカ＆名馬ウインドインハーヘアと2ショット

　競馬好きで知られる横山は、今回Xで「今週は撮影でノーザンホースパークへ　同じ91年生まれの偉大なるマザー　ウインドインハーヘア母さん」と2ショット写真などを複数枚公開。

　続けて「近づくと、静かにコチラにきて顔を近づけてくれました　嬉しすぎるひとときにキュン　いつまでも、いつまでも元気でいて下さい」と喜んでいる。

　これにファンは「枚目特に素敵なお写真ですね　温かい気持ちになるしルーリーの優しい心が画として見えるよう」「万馬券のお礼言った？笑」などと反応している。