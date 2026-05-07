競馬好きの横山ルリカ、91年生まれの名馬と2ショット実現で歓喜「顔を近づけてくれました」
元アイドリング!!!のメンバーでタレント・横山ルリカ（34）が7日、自身のXを更新し、名馬・ウインドインハーヘアとの2ショット写真を投稿した。
【写真】意外とデカい！横山ルリカ＆名馬ウインドインハーヘアと2ショット
競馬好きで知られる横山は、今回Xで「今週は撮影でノーザンホースパークへ 同じ91年生まれの偉大なるマザー ウインドインハーヘア母さん」と2ショット写真などを複数枚公開。
続けて「近づくと、静かにコチラにきて顔を近づけてくれました 嬉しすぎるひとときにキュン いつまでも、いつまでも元気でいて下さい」と喜んでいる。
これにファンは「枚目特に素敵なお写真ですね 温かい気持ちになるしルーリーの優しい心が画として見えるよう」「万馬券のお礼言った？笑」などと反応している。
【写真】意外とデカい！横山ルリカ＆名馬ウインドインハーヘアと2ショット
競馬好きで知られる横山は、今回Xで「今週は撮影でノーザンホースパークへ 同じ91年生まれの偉大なるマザー ウインドインハーヘア母さん」と2ショット写真などを複数枚公開。
続けて「近づくと、静かにコチラにきて顔を近づけてくれました 嬉しすぎるひとときにキュン いつまでも、いつまでも元気でいて下さい」と喜んでいる。
これにファンは「枚目特に素敵なお写真ですね 温かい気持ちになるしルーリーの優しい心が画として見えるよう」「万馬券のお礼言った？笑」などと反応している。