メインシナリオ・・・上値模索、0.7278が最初の関門。前日の取引で0.7278まで上昇し、1日に付けた年初来高値0.7228を上抜いた。目先、上値を模索する展開になるとみる。6日の高値0.7278突破が最初の関門。高値更新となれば、22年6月3日の高値0.7283や節目の0.7300を試そう。0.73台に乗せると、節目の0.7350や0.7400を目指すとみる。これらを上抜くと、22年4月20・21日の高値0.7458や節目の0.7500がターゲットになる。



サブシナリオ・・・一方、下落となれば、節目の0.7200がポイントになる。0.71台に沈むと、21日線がある0.7160や節目の0.7100が意識される。0.7100を割り込むと、一目均衡表の基準線がある0.7069や節目の0.7000を試そう。



MINKABU PRESS

外部サイト