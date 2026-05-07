横澤夏子、6歳長女が自転車で公道デビュー　「本当に怖い」から心がけさせていること

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

5月5日（火）の同番組では、1児のママ・やしろ優をゲストに迎え、子どもの自転車の練習についてトークが繰り広げられた。

6歳の長女が、最近初めて自転車で公道に出たという横澤。車が怖くて娘が心配だそうで…。

【映像】自転車のプロが教える！自転車公道デビューの備え方

公道では、「車が来た時点で一回止まって安心感を運転手に与える」ことが大事で、横澤は長女に一時停止をとにかく心がけさせているのだそう。

「狭い道が本当に怖い。だったら一回止まったほうがいいんじゃないか」と横澤が語ると、同じく子をもつ藤本とやしろは「わかるわかる」「そうですね」と同調した。

横澤のトークを経て番組では、自転車教室のベテラン指導員から、公道デビュー時の注意点が紹介された。車は自転車の右側を通るため、保護者には自転車に乗る我が子に「左から乗り降りするように」と呼び掛けてほしいのだという。

また、ヘルメットを着けずに交通事故に遭ったときの致死率は約2.3倍になるというデータも。そのため指導員は、“SGマーク”がついた安全性が保障されたヘルメットを推奨している。

「これらが公道デビューする上ですごく大事」と聞かされた藤本たちは「すぐ自転車屋さん行きます」「暑くなる前にやったらいいよね」と決意を固めたようだった。