７日の東京株式市場で日経平均株価は一時史上初となる６万３０００円台に乗せた。終値ベースでの上げ幅は過去最大を記録し、４営業日ぶりに史上最高値を更新した。



大引けの日経平均株価は前営業日比３３２０円７２銭高の６万２８３３円８４銭と続急伸。プライム市場の売買高概算は３３億５４５６万株、売買代金概算は１０兆８４４８億円。値上がり銘柄数は１１９０、対して値下がり銘柄数は３４９、変わらずは３５銘柄だった。



きょうの東京市場は大きく買い優勢の地合いだった。日本が連休中、海外市場では決算など個別で材料があった銘柄を中心にハイテク株が強い動きを示したほか、米・イラン戦闘終結期待の高まりから原油価格が下落。更に、為替市場では政府・日銀による介入警戒が漂うなかで過度な円安基調にいったん歯止めがかかった。これを受け、連休明けの東京市場ではＡＩ・半導体セクターを筆頭に主力銘柄に投資マネーが流入。全体指数は強調展開のまま後場に入り、大引けにかけやや軟化するも終始リスク選好ムードを維持した。好決算が話題の半導体メモリー大手・サムスン電子を擁する韓国をはじめ、アジア株市場も全般しっかりの地合いだった。プライム市場の売買代金は１０兆円台と大商い。値上がり銘柄数は全体の約７６％となった。



個別ではソフトバンクグループ<9984.T>やキオクシアホールディングス<285A.T>、イビデン<4062.T>、ＳＵＭＣＯ<3436.T>がストップ高。アドバンテスト<6857.T>、東京エレクトロン<8035.T>、レーザーテック<6920.T>のほか、フジクラ<5803.T>、古河電気工業<5801.T>、ＪＸ金属<5016.T>が水準を切り上げた。日立製作所<6501.T>、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、ファーストリテイリング<9983.T>が堅調。住友商事<8053.T>、村田製作所<6981.T>が値を飛ばした。



半面、ＩＮＰＥＸ<1605.T>、石油資源開発<1662.T>が大幅安。サンリオ<8136.T>、任天堂<7974.T>が値下がりした。丸紅<8002.T>、三井物産<8031.T>のほか、三菱重工業<7011.T>、ＨＯＹＡ<7741.T>が軟調。トヨタ自動車<7203.T>、ＮＴＴ<9432.T>が小幅に下落した。



出所：MINKABU PRESS