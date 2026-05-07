岐阜GKセランテスが百年構想Lで引退へ…福岡、今治でもプレー「すべての物事には終わりがあるのだと思います」
FC岐阜は7日、GKセランテス(36)がJ2・J3百年構想リーグで現役を引退することを発表した。
セランテスは2019シーズンにアビスパ福岡に加入し、2シーズンをプレー。その後は一度スペインに戻るも、23シーズンから2シーズンをFC今治で過ごした。昨シーズンから岐阜に加入。今シーズンはJ2・J3百年構想リーグで14試合に出場していた。
通算出場記録はJ2リーグが67試合、J3リーグが67試合、天皇杯が1試合となっている。
クラブ公式サイトを通じ、セランテスは「このたび、プロサッカー選手としてのキャリアに終止符を打つ決断をいたしました」と別れの言葉を述べている。
「この日が来るとは想像もしておらず、正直なところ、迎えたくない瞬間でもありました。しかし、すべての物事には終わりがあるのだと思います。日本という国、そしてここで出会ったすべての皆さまには、心から感謝しています。日本で生活し、プレーし、幸せな時間を過ごす機会を与えていただき、本当にありがとうございました。日本の文化、食事、人々の優しさ、敬意、そして素晴らしい伝統、そのすべてが大好きです。これからもぜひ大切に守り続けてください。そして、これまで支えてくださった、アビスパ福岡、FC今治、FC岐阜の関係者の皆さま、チームメイト、ファン・サポーターの皆さまに、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました」
セランテスは2019シーズンにアビスパ福岡に加入し、2シーズンをプレー。その後は一度スペインに戻るも、23シーズンから2シーズンをFC今治で過ごした。昨シーズンから岐阜に加入。今シーズンはJ2・J3百年構想リーグで14試合に出場していた。
通算出場記録はJ2リーグが67試合、J3リーグが67試合、天皇杯が1試合となっている。
「この日が来るとは想像もしておらず、正直なところ、迎えたくない瞬間でもありました。しかし、すべての物事には終わりがあるのだと思います。日本という国、そしてここで出会ったすべての皆さまには、心から感謝しています。日本で生活し、プレーし、幸せな時間を過ごす機会を与えていただき、本当にありがとうございました。日本の文化、食事、人々の優しさ、敬意、そして素晴らしい伝統、そのすべてが大好きです。これからもぜひ大切に守り続けてください。そして、これまで支えてくださった、アビスパ福岡、FC今治、FC岐阜の関係者の皆さま、チームメイト、ファン・サポーターの皆さまに、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました」