岐阜GKセランテスが百年構想Lで引退へ…福岡、今治でもプレー「すべての物事には終わりがあるのだと思います」

岐阜GKセランテスが百年構想Lで引退へ…福岡、今治でもプレー「すべての物事には終わりがあるのだと思います」