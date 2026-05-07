「美しい」「めちゃくちゃ可愛い」審判資格を持つ20歳グラドルが“多摩川クラシコ”観戦
グラビアアイドルの鈴原すずさんが5日に自身のインスタグラム(@suzu_suzuhara.official)を更新し、FC東京の試合を現地観戦したことを報告した。
FC東京は2日に味の素スタジアムで開催されたJ1百年構想リーグEAST第14節で川崎フロンターレと対戦。前半41分にFW佐藤恵允が先制ゴールを奪うと、後半12分にはFW野澤零温が追加点を挙げ、2-0で“多摩川クラシコ”を制した。
現在20歳の鈴原さんは、サッカー審判員3級の資格を持ち、以前からFC東京のサポーターであることを公言。「#多摩川クラシコ シーズンダブル!!」と喜びを綴り、ユニフォーム姿の写真などを披露した。また、ゲームの感想も綴っている。
「試合は特に後半良かったです。ケイン選手の運動量の凄さ、毎試合感動します。先制点をあの時間で決めきれたのも大きかった! 龍之介選手の絶妙なポジショニングも技術もやはり本当に凄いです。二得点目の綺麗な縦パス、何度見返しても最高でした!! 鈴木楓選手のデビュー!おめでとうございます!終盤でしたが堂々としたプレーでした」
コメント欄では「美しいです」「めちゃくちゃ可愛いですね」「フェイスペイントシール似合ってますよ」「推しチームの応援、そして勝利。おめでとうございます」といった声が届いている。
FC東京は2日に味の素スタジアムで開催されたJ1百年構想リーグEAST第14節で川崎フロンターレと対戦。前半41分にFW佐藤恵允が先制ゴールを奪うと、後半12分にはFW野澤零温が追加点を挙げ、2-0で“多摩川クラシコ”を制した。
「試合は特に後半良かったです。ケイン選手の運動量の凄さ、毎試合感動します。先制点をあの時間で決めきれたのも大きかった! 龍之介選手の絶妙なポジショニングも技術もやはり本当に凄いです。二得点目の綺麗な縦パス、何度見返しても最高でした!! 鈴木楓選手のデビュー!おめでとうございます!終盤でしたが堂々としたプレーでした」
コメント欄では「美しいです」「めちゃくちゃ可愛いですね」「フェイスペイントシール似合ってますよ」「推しチームの応援、そして勝利。おめでとうございます」といった声が届いている。
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