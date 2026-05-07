映画ランキング：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』V2、『プラダを着た悪魔2』など4作品が初登場
最新の全国映画動員ランキング（5月1日〜3日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が週末3日間で動員84万7000人、興行収入11億7200万円をあげ、2週連続で1位に輝いた。5月6日までの累計成績は動員394万人、興収54億円を突破している。
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位には、メリル・ストリープとアン・ハサウェイ共演のヒット作20年ぶりの続編となる『プラダを着た悪魔2』が、初日から3日間で動員66万9000人、興収9億8800万円をあげて初登場。監督は前作に続きデヴィッド・フランケル、共演はエミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチ、ほか。公開6日間の累計成績は、早くも動員が130万人に迫り、興収も20億円間近。人気の高さを示した。
3位には、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が続き、週末3日間で動員64万9000人、興収9億3200万円を記録。5月6日までの累計成績は動員740万人、興収108億円を突破した。
4位には、週刊少年ジャンプ連載の鈴木祐斗による人気コミックを、福田雄一監督が主演に目黒蓮（Snow Man）を迎えて実写化した『SAKAMOTO DAYS』が初登場。週末3日間の成績は動員34万6000人、興収4億7800万円。公開初日となった4月29日からの8日間累計成績は、動員114万人、興収15億円を超えている。共演は高橋文哉、上戸彩、吉本実由、ほか。
5位には、仮面ライダー生誕55周年を記念し、平成仮面ライダー史上最高視聴率を記録したアギトの新たな物語を描く『アギト−超能力戦争−』がランクイン。週末3日間の成績は動員7万4000人、興収1億1000万円となり、初日から8日間の累計成績は動員22万人、興収3億円を超えている。監督は田崎竜太（※崎＝たつさき）、出演は要潤、ゆうちゃみ、賀集利樹、ほか。
また、スティーヴン・キングの小説をマイク・フラナガン監督がトム・ヒドルストン主演で映画化したヒューマン・ミステリー『サンキュー、チャック』が9位に初登場した。共演はキウェテル・イジョフォー、カレン・ギラン、マーク・ハミル、ほか。
■全国映画動員ランキングトップ10（5月1日〜3日）
1（1→）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（公開週2）
2（NEW）プラダを着た悪魔２（1）
3（2↓）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（4）
4（NEW）SAKAMOTO DAYS（1）
5（NEW）アギト−超能力戦争−（1）
6（5↓）超かぐや姫！（11）
7（3↓）人はなぜラブレターを書くのか（3）
8（4↓）最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編（2）
9（NEW）サンキュー、チャック（1）
10（6↓）映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（10）
※11（9↓）私がビーバーになる時（8）
【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル
2位には、メリル・ストリープとアン・ハサウェイ共演のヒット作20年ぶりの続編となる『プラダを着た悪魔2』が、初日から3日間で動員66万9000人、興収9億8800万円をあげて初登場。監督は前作に続きデヴィッド・フランケル、共演はエミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチ、ほか。公開6日間の累計成績は、早くも動員が130万人に迫り、興収も20億円間近。人気の高さを示した。
4位には、週刊少年ジャンプ連載の鈴木祐斗による人気コミックを、福田雄一監督が主演に目黒蓮（Snow Man）を迎えて実写化した『SAKAMOTO DAYS』が初登場。週末3日間の成績は動員34万6000人、興収4億7800万円。公開初日となった4月29日からの8日間累計成績は、動員114万人、興収15億円を超えている。共演は高橋文哉、上戸彩、吉本実由、ほか。
5位には、仮面ライダー生誕55周年を記念し、平成仮面ライダー史上最高視聴率を記録したアギトの新たな物語を描く『アギト−超能力戦争−』がランクイン。週末3日間の成績は動員7万4000人、興収1億1000万円となり、初日から8日間の累計成績は動員22万人、興収3億円を超えている。監督は田崎竜太（※崎＝たつさき）、出演は要潤、ゆうちゃみ、賀集利樹、ほか。
また、スティーヴン・キングの小説をマイク・フラナガン監督がトム・ヒドルストン主演で映画化したヒューマン・ミステリー『サンキュー、チャック』が9位に初登場した。共演はキウェテル・イジョフォー、カレン・ギラン、マーク・ハミル、ほか。
■全国映画動員ランキングトップ10（5月1日〜3日）
1（1→）ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー（公開週2）
2（NEW）プラダを着た悪魔２（1）
3（2↓）名探偵コナン ハイウェイの堕天使（4）
4（NEW）SAKAMOTO DAYS（1）
5（NEW）アギト−超能力戦争−（1）
6（5↓）超かぐや姫！（11）
7（3↓）人はなぜラブレターを書くのか（3）
8（4↓）最終楽章 響け！ユーフォニアム 前編（2）
9（NEW）サンキュー、チャック（1）
10（6↓）映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（10）
※11（9↓）私がビーバーになる時（8）