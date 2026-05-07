米中対立と世界的供給網再編の中で韓国と中国の財界が人工知能（AI）、半導体、バッテリーなど新産業の協力拡大を通じて突破口を模索すべきということで同意を集めた。

韓国経営者総協会（経総）は7日、中国・上海で中国国際多国籍企業促進会（CICPMC）と共同で第3回韓中経営者会議を開催したと明らかにした。行事には経総の孫京植（ソン・ギョンシク）会長と中国銀行の葛海蛟董事長、上海市の盧山副市長ら両国の企業関係者と政府関係者50人ほどが参加した。サムスン電子、現代自動車グループ、SK、LG化学、大韓航空、KB金融など韓国企業19社と、中国銀行、交通銀行、晶澳太陽能科技、春秋航空など中国企業29社が参加した。

孫会長は開会あいさつで、「地政学的な緊張の高まりと原油高、ドル高、高物価の3高現象、産業転換、世界的供給網再編などで世界的に経済不確実性が大きく拡大している」と診断した。続けて「こうした状況であるほど韓中企業間の経済協力がいつになく重要だ。AI、半導体、バッテリー、未来自動車、バイオ、親環境分野を中心に力を合わせれば世界市場で競争力を確保できるだろう」と話した。

孫会長は1月に開かれた韓中首脳会談と韓中自由貿易協定（FTA）の後続交渉にも言及しながら協力拡大への期待感を示した。孫会長は「食品、ファッション、観光、ゲーム、エンターテインメントなど消費財やサービス分野まで協力を広げなければならない。FTA後続交渉が進展すればサービス、投資、金融分野の協力基盤もさらに強化されるだろう」と明らかにした。

中国側代表の中国銀行葛董事長は「韓中経済協力は単純な分業関係を超え協力段階に発展している。今回の会議を通じて新たな協力モデルと新成長動力を発掘できることを期待する」と話した。

この日の会議で両国の企業関係者は、投資拡大、経営環境改善、進出企業支援などの主要懸案を中心に意見を交換した。韓国企業の代表団は8日に上海市の龔正市長と会い、中国進出韓国企業の建議事項を伝達して経済協力案を議論する予定だ。