コンセプトは「Driving Lounge」

レクサスは2026年5月7日、新型BEV（バッテリーEV）の「TZ」を世界初公開しました。BEVではブランド初となる3列シートSUVで、日本での発売は2026年冬頃を予定しています。

【でかっ!!】これが巨大ウインカーつき「レクサス初の3列」です！（写真で見る）

コンセプトは「Driving Lounge」。運転する楽しさ（Driving）と、どの席でもくつろげる居心地の良さ（Lounge）を高い次元で融合させるため、居住性と快適性を徹底的に追求したそうです。専用開発されたプラットフォームにより、広々とした室内空間を確保したほか、「世界最大長」をうたう可動式のパノラマルーフが、さらなる開放感を演出します。

レクサスのSUVモデルとしてトップレベルの高い静粛性を実現したほか、助手席とセカンドシートにはレクサスSUVとして初となるオットマンを設定（仕様による）、さらに光、音、香りが連動する「Sensory Concierge」や、21個のスピーカーを配置した「Mark Levinson オーディオシステム」など、人の感性を刺激する機能を充実させているそうです。

駆動方式には進化した四輪駆動力システム「DIRECT4」を搭載。走行状況に合わせて前後の駆動力を最適に配分し、リニアでレスポンスの良い走りと高いコーナリング性能を両立します。また、後席の快適性を重視した「Rear Comfort」モードも特色のひとつ。これは車両の揺れを抑え、穏やかな挙動を実現するといいます。

さらに、運転の楽しさを際立たせる機能としてパドルシフトで仮想の8速ギアを操作し、マニュアル車のような感覚で運転を楽しめるほか、レクサスを象徴するV10エンジンのサウンドを取り入れるなど、運転の高揚感を高める演出もぬかりなしです。

サイズは全長5100mm、全幅1990mm、全高1705mmとかなり大型です。システム最高出力は300kW（約408PS）で、搭載するバッテリーの総電力量は95.82kWh。航続距離は日本仕様（WLTCモード）で620kmとされています。

外観はレクサスのデザイン哲学に基づき、シンプルかつ先鋭的な造形を追求したそうですが、SNSでは、リアで存在感を放つ一文字のテールランプや、縦型の巨大なウインカーランプに驚く声も。SUVらしい力強さを表現すると同時に、Cd値0.27という優れた空力性能を実現し、航続距離の確保にも貢献しているそうです。