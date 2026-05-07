元世界王者の渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（54）、畑山隆則氏（50）がYouTube「ぶっちゃけチャンネル」を更新。2日の世紀の一戦で完勝した世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）のボクシングに対するモチベーションが話題となった。

世界が注目した中谷潤人（28）とのパウンド・フォー・パウンド対決を3―0の12回判定で制し、名実ともに世界最強を証明した。

中谷が11ラウンドに左目の眼窩底骨折。終盤で勝敗を分けた。畑山氏は「眼窩底骨折はアドレナリン出ていても相当痛い。試合をギブ（ギブアップ）してもおかしくない」という事故を耐えて判定まで持ち込んだ中谷を称えた一方で、井上は2019年11月のノニト・ドネア（フィリピン）で右眼窩底骨折しながら判定勝ちを収めたことが話題となった。

畑山氏は「精神力が凄い」と井上をあらためて称えた。

今後の井上に期待することは？

畑山氏は「もう期待することはないでしょう。酷ですよ」と、正直な気持ちを明かした。

竹原氏は「無敗のまま引退してほしい」。渡嘉敷氏も「フェザー級（5階級）獲って引退してほしい」と、ボクサーとしてほぼすべてを極めた名王者をいたわった。

30億円とも言われる今回のファイトマネーにも言及。

畑山氏は「30億円以上でしょうね。遊んで暮らせるお金持ってるんだから」。竹原氏「俺らだったら一生（試合）やらなくていいよね」と冗談交じりに話した。

だが、井上はスーパーバンタム級でもう1試合、その後フェザー級で5階級制覇に挑戦すると言われている。

すでに金も名誉も有り余る。それでも過酷な練習と厳しい減量を続けるモチベーションは？

竹原氏は「ボクシングが好きなんだろうね」と指摘した。

畑山氏も「彼のモチベーションはお金じゃなくて、ボクシングっていう作品」と、常識を越えた存在をただ称えた。