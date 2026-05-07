ザ・ローリング・ストーンズ3年ぶり新作にポール・マッカートニー参加 「隣のスタジオにいたんだ」メンバーが明かすコラボ秘話
ザ・ローリング・ストーンズの約3年ぶりとなるニューアルバム『フォーリン・タングス（Foreign Tongues）』が7月10日に発売されることが発表された。
【写真】楽しそう！肩を組むザ・ローリング・ストーンズの3人
前作『ハックニー・ダイアモンズ』から約3年ぶりのリリースで、プロデューサーは引き続きアンドリュー・ワットが担当。アルバムにはバンドの3人とダリル・ジョーンズ、マット・クリフォード、スティーヴ・ジョーダンといった主要メンバーが参加。さらに2021年に逝去したチャーリー・ワッツさんによる生前最後期の録音も収録されている。
また、ポール・マッカートニー、ロバート・スミス、スティーヴ・ウィンウッド、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのチャド・スミスといった豪華ゲストの参加も発表されている。
情報解禁の直後、ザ・ローリング・ストーンズのメンバーはニューヨークにて人気司会者コナン・オブライエンを招いて記者会見を行った。アルバムには2021年に死去したバンドのオリジナルドラマーであるチャーリー・ワッツさんのレコーディング音源が2曲で使われていることも明かされ、ミック・ジャガーはその曲について、「あの曲はロサンゼルスでチャーリーと一緒に録音したんだ」「すごく速い、パンクロック調の曲だよ」と説明した。
また、アルバムに参加しているザ・キュアーのロバート・スミスについてミック・ジャガーは「ある日、ロンドンで自分のボーカルを録りに行ったら、長いガウンを着た男が背中を向けて立っていたんだ。そいつが振り向いたら、口紅だらけだった。俺たちはそれまで会ったことがなかったんだけど、俺は『君はザ・キュアーのロバート・スミスだよね！』と言った。すると彼は『そうだよ！』って。コラボレーションって、ときにはそういうふうに進むものなんだ」と語った。
そしてポール・マッカートニーが参加したことについてミック・ジャガーが「彼は隣のスタジオにいたんだ。（参加することに）気後れなんてまったくなかったよ」と言い、キース・リチャーズは「ただ俺たちと一緒に演奏したかったんだ」と説明し、ロニー・ウッドが「ポールは『これでローリング・ストーンズと演奏したって言える。ワオ！』って言っていたよ」と補足した。
日本盤として発売されるのは「1CD」「1CD＋1ブルーレイ（音源のみ）【ボックスセット】【限定盤】」「1CD【RS No.9オンライン限定盤】」「1CD【Amazon限定盤】」「2LP【直輸入盤仕様／生産限定盤】」「2LP＋ブルーレイ【ボックスセット】【直輸入盤仕様／生産限定盤】」の6種。国内盤CDはすべて高音質CDのSHM-CD仕様で、英文解説翻訳付／対訳付となる。
なお、「1CD」「1CD＋1ブルーレイ」「1CD【RS No.9オンライン限定盤】」を購入すると全国CDショップ、インターネット販売サイト、UNIVERSAL MUSIC STORE共通特典としてB2ポスターがプレゼントされる。
さらに、7月10日に発売されるアルバムに先駆け、5月15日には、先行曲「イン・ザ・スターズ」がシングルCDとして発売される。同曲のほか、ザ・コックローチズ名義で枚数限定アナログ盤を発売していた「ラフ・アンド・ツイステッド」の2曲が収録される。こちらも日本盤のみ高音質CDであるSHM-CDにてリリースとなる。
【写真】楽しそう！肩を組むザ・ローリング・ストーンズの3人
前作『ハックニー・ダイアモンズ』から約3年ぶりのリリースで、プロデューサーは引き続きアンドリュー・ワットが担当。アルバムにはバンドの3人とダリル・ジョーンズ、マット・クリフォード、スティーヴ・ジョーダンといった主要メンバーが参加。さらに2021年に逝去したチャーリー・ワッツさんによる生前最後期の録音も収録されている。
情報解禁の直後、ザ・ローリング・ストーンズのメンバーはニューヨークにて人気司会者コナン・オブライエンを招いて記者会見を行った。アルバムには2021年に死去したバンドのオリジナルドラマーであるチャーリー・ワッツさんのレコーディング音源が2曲で使われていることも明かされ、ミック・ジャガーはその曲について、「あの曲はロサンゼルスでチャーリーと一緒に録音したんだ」「すごく速い、パンクロック調の曲だよ」と説明した。
また、アルバムに参加しているザ・キュアーのロバート・スミスについてミック・ジャガーは「ある日、ロンドンで自分のボーカルを録りに行ったら、長いガウンを着た男が背中を向けて立っていたんだ。そいつが振り向いたら、口紅だらけだった。俺たちはそれまで会ったことがなかったんだけど、俺は『君はザ・キュアーのロバート・スミスだよね！』と言った。すると彼は『そうだよ！』って。コラボレーションって、ときにはそういうふうに進むものなんだ」と語った。
そしてポール・マッカートニーが参加したことについてミック・ジャガーが「彼は隣のスタジオにいたんだ。（参加することに）気後れなんてまったくなかったよ」と言い、キース・リチャーズは「ただ俺たちと一緒に演奏したかったんだ」と説明し、ロニー・ウッドが「ポールは『これでローリング・ストーンズと演奏したって言える。ワオ！』って言っていたよ」と補足した。
日本盤として発売されるのは「1CD」「1CD＋1ブルーレイ（音源のみ）【ボックスセット】【限定盤】」「1CD【RS No.9オンライン限定盤】」「1CD【Amazon限定盤】」「2LP【直輸入盤仕様／生産限定盤】」「2LP＋ブルーレイ【ボックスセット】【直輸入盤仕様／生産限定盤】」の6種。国内盤CDはすべて高音質CDのSHM-CD仕様で、英文解説翻訳付／対訳付となる。
なお、「1CD」「1CD＋1ブルーレイ」「1CD【RS No.9オンライン限定盤】」を購入すると全国CDショップ、インターネット販売サイト、UNIVERSAL MUSIC STORE共通特典としてB2ポスターがプレゼントされる。
さらに、7月10日に発売されるアルバムに先駆け、5月15日には、先行曲「イン・ザ・スターズ」がシングルCDとして発売される。同曲のほか、ザ・コックローチズ名義で枚数限定アナログ盤を発売していた「ラフ・アンド・ツイステッド」の2曲が収録される。こちらも日本盤のみ高音質CDであるSHM-CDにてリリースとなる。