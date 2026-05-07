ザ・ローリング・ストーンズ3年ぶり新作にポール・マッカートニー参加 「隣のスタジオにいたんだ」メンバーが明かすコラボ秘話

ザ・ローリング・ストーンズ3年ぶり新作にポール・マッカートニー参加 「隣のスタジオにいたんだ」メンバーが明かすコラボ秘話