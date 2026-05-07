首位と3打差につけている河本結（撮影：福田文平）

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＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ　初日◇7日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の第1ラウンドが進行している。午後組の全選手がハーフターンし、ツアー未勝利の33歳・福山恵梨が4アンダー・単独首位に立っている。

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2打差2位タイに永井花奈、藤田さいき、荒木優奈、アマチュアのオ・スミン（韓国）。3打差6位タイには河本結、19歳ルーキーの松原柊亜ら6人が続いている。昨年覇者の申ジエ（韓国）は1オーバー・19位タイ。2週連続優勝を狙う菅沼菜々は3オーバー・50位タイでラウンドを終えている。メルセデス・ランキング2位の菅楓華は1オーバー・19位タイ。昨季の韓国女子ツアー年間女王のユ・ヒョンジョ（韓国）は3オーバー・50位タイでホールアウトしている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
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