＜速報＞午後組ハーフターン 永井花奈2差、河本結らは3差追走
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 初日◇7日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の第1ラウンドが進行している。午後組の全選手がハーフターンし、ツアー未勝利の33歳・福山恵梨が4アンダー・単独首位に立っている。
【ライブフォト】ティが超近い…これがツアー最短パー3
2打差2位タイに永井花奈、藤田さいき、荒木優奈、アマチュアのオ・スミン（韓国）。3打差6位タイには河本結、19歳ルーキーの松原柊亜ら6人が続いている。昨年覇者の申ジエ（韓国）は1オーバー・19位タイ。2週連続優勝を狙う菅沼菜々は3オーバー・50位タイでラウンドを終えている。メルセデス・ランキング2位の菅楓華は1オーバー・19位タイ。昨季の韓国女子ツアー年間女王のユ・ヒョンジョ（韓国）は3オーバー・50位タイでホールアウトしている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞ワールドLサロンパスC リーダーボード
【写真】初々しい！ 河本結のJK時代
【写真】松原柊亜が髪を下ろしました
ツアー史上最短“98ヤードのパー3”が登場！ その意図は？
アプローチ巧者の河本結 “寄せワン”のコツは風向きにあった【達人に聞く】
【ライブフォト】ティが超近い…これがツアー最短パー3
2打差2位タイに永井花奈、藤田さいき、荒木優奈、アマチュアのオ・スミン（韓国）。3打差6位タイには河本結、19歳ルーキーの松原柊亜ら6人が続いている。昨年覇者の申ジエ（韓国）は1オーバー・19位タイ。2週連続優勝を狙う菅沼菜々は3オーバー・50位タイでラウンドを終えている。メルセデス・ランキング2位の菅楓華は1オーバー・19位タイ。昨季の韓国女子ツアー年間女王のユ・ヒョンジョ（韓国）は3オーバー・50位タイでホールアウトしている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞ワールドLサロンパスC リーダーボード
【写真】初々しい！ 河本結のJK時代
【写真】松原柊亜が髪を下ろしました
ツアー史上最短“98ヤードのパー3”が登場！ その意図は？
アプローチ巧者の河本結 “寄せワン”のコツは風向きにあった【達人に聞く】