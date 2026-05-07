「スター・ウォーズ」50周年を祝う公式ファンイベント、キーアート解禁 2027年LAで開催
2027年に米ロサンゼルスで開催される公式ファンイベント「スター・ウォーズ セレブレーション」のチケット販売が現地時間6日にスタート。あわせてキーアートが公開された。
【動画】2025年に日本で開催された「スター・ウォーズ セレブレーション」の映像
イベントは2027年4月1日から4日まで、ロサンゼルス・コンベンションセンターで開催予定。1977年公開のシリーズ第1作から50周年という節目を記念した特別な回となる。
公開されたキービジュアルは、初代ポスターを手がけたトム・ジャングのアートにオマージュを捧げたデザイン。ルーク・スカイウォーカーやレイア姫、R2-D2、C-3POといったおなじみのキャラクターが色鮮やかに描かれ、ロサンゼルスのランドマークと融合したビジュアルに仕上がっている。さらに、ダース・ベイダーやデス・スター、タイ・ファイターが上空に迫り、Xウイングが出撃する構図が、壮大なスケール感を印象づける。
シリーズ誕生50周年を祝う大型イベントとして、世界中のファンが注目している同イベント。今後は限定グッズやゲスト情報などの詳細も順次発表される予定だ。
【動画】2025年に日本で開催された「スター・ウォーズ セレブレーション」の映像
イベントは2027年4月1日から4日まで、ロサンゼルス・コンベンションセンターで開催予定。1977年公開のシリーズ第1作から50周年という節目を記念した特別な回となる。
公開されたキービジュアルは、初代ポスターを手がけたトム・ジャングのアートにオマージュを捧げたデザイン。ルーク・スカイウォーカーやレイア姫、R2-D2、C-3POといったおなじみのキャラクターが色鮮やかに描かれ、ロサンゼルスのランドマークと融合したビジュアルに仕上がっている。さらに、ダース・ベイダーやデス・スター、タイ・ファイターが上空に迫り、Xウイングが出撃する構図が、壮大なスケール感を印象づける。
シリーズ誕生50周年を祝う大型イベントとして、世界中のファンが注目している同イベント。今後は限定グッズやゲスト情報などの詳細も順次発表される予定だ。