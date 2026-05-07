【セブン‐イレブン】韓国でトレンドの美容素材を使用した「美色韓茶」発売 - ざくろフルーツティー＆あずきブレンドティー
セブン‐イレブン・ジャパンは5月12日、「美色韓茶 ざくろフルーツティー」と「美色韓茶 あずきブレンドティー」(いずれも159.84円)を全国のセブン-イレブン店舗で順次発売する。
「美色韓茶 ざくろフルーツティー」(159.84円)、「美色韓茶 あずきブレンドティー」(159.84円)
美色韓茶(びしょくかんちゃ)は、韓国で伝統的に取り入れられ、現在も若者を中心にトレンドになっている美容素材に着目し、日常での飲みやすさを追求して生まれた新シリーズ。ざくろとあずきの2種類をラインアップ。いずれもポリフェノール配合・ノンカフェインとなっている。
ざくろフルーツティーは、ルイボスティーをベースに、ざくろ果汁でアクセントを加えたフルーツティー。ざくろ特有の甘みと酸味を生かしつつ、日常的に飲みやすい、すっきりとした味わいに仕上げた。
「美色韓茶 ざくろフルーツティー」(159.84円)
あずきブレンドティーは、あずきの香ばしさを引き出す焙煎にこだわったという商品。あずき本来の風味を生かしつつ、後味はすっきり。ノンカフェインのため、リラックスタイムや日常の水分補給にもおすすめだという。
「美色韓茶 あずきブレンドティー」(159.84円)
5月12日〜5月25日まで、セブン‐イレブンアプリで配信するクーポンを利用すると、同商品いずれか1本を半額で購入できる。
半額クーポン
「美色韓茶 ざくろフルーツティー」(159.84円)、「美色韓茶 あずきブレンドティー」(159.84円)
美色韓茶(びしょくかんちゃ)は、韓国で伝統的に取り入れられ、現在も若者を中心にトレンドになっている美容素材に着目し、日常での飲みやすさを追求して生まれた新シリーズ。ざくろとあずきの2種類をラインアップ。いずれもポリフェノール配合・ノンカフェインとなっている。
「美色韓茶 ざくろフルーツティー」(159.84円)
あずきブレンドティーは、あずきの香ばしさを引き出す焙煎にこだわったという商品。あずき本来の風味を生かしつつ、後味はすっきり。ノンカフェインのため、リラックスタイムや日常の水分補給にもおすすめだという。
「美色韓茶 あずきブレンドティー」(159.84円)
5月12日〜5月25日まで、セブン‐イレブンアプリで配信するクーポンを利用すると、同商品いずれか1本を半額で購入できる。
半額クーポン